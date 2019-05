Poprask kvůli princi Harrymu. Jednou větou naštval 250 milionů lidí, jejich zábava je horší než drogy

Fortnite je nejhranější hrou současnosti. Podle posledních statistik jí hraje více než 250 milionů lidí a není tajemstvím, že velká část z nich jsou především děti.

To se ale nelíbí princi Harrymu, který tvrdí, že vyvolává silnou závislost. "Ta hra by měla být zakázána. Proč jí mít doma? Byla vytvořena jen aby byly děti závislé na sezením u počítače," prohlásil princ Harry při návštěvě centra YMCA v Londýně.

Stejným způsobem mu vadí sociální sítě. Ty jsou podle něj "více návykové než drogy a alkohol". Větší problém ale spatřuje v již zmíněných počítačových hrách. K Fortnite například ještě dodal, že hra není vhodná pro děti a že rodiče mají svázané ruce a nevědí, co si počít.

Netřeba dodávat, že těmito slovy fanoušky hry britský princ pořádně pobouřil. Na Twitteru, Instagramu i Facebooku mu nyní dávají "co proto". Někteří tvrdí, že mu do toho nic není, další se například ohrazují tím, že nedělají nic nezákonného a že je lepší trávit čas hraním her než v hospodách či se špatnou partou lidí.