Lékaři odhalili příčinu smrti Daniela Nekonečného. Výsledky pitvy jsou zarážející

Daniela Nekonečného našel majitel domu v Řeporyjích bez známek života v úterý 26. března. Podle lékařů ale zemřel mnohem dříve. Deníku Blesk to řekla jeho životní partnerka Zuzana Kardová.

"Dan zemřel 23. března v koupelně. Nebylo to ve vaně, ale ležel vedle ní na podlaze. Příčinou byl neléčený zvýšený krevní tlak, následný infarkt a otok srdce a mozku. Testy na toxikologii byly negativní," uvedla.

Podle ní si občas stěžoval an infarktové stavy, které přičítal únavě z vystoupení a epilepsii, se kterou se léčil. "V domě jsem našla lék Neurotyp, který bral na epilepsii. Na vysoký tlak tam nic nebylo a ani nikdy neříkal, že by se s tím léčil. Kdyby to věděl, tak by tady s námi pořád byl," dodala.

Poslední rozloučení s Danielem Nekonečným proběhlo přesně před měsícem. Naposledy rozloučit se s výstředním umělcem přišli mimo jiné zpěvačky Ilona Csáková a Eva Pilarová, komik Václav Upír Krejčí, někdejší tanečnice kapely Šum svistu Lejla Abbasová nebo Kyklop z Maxim Turbulenc.

Smuteční řeč pronesl moderátor a člen dua Těžkej Pokondr Miloš Pokorný. Nekonečného označil za výjimečného člověka, promluvil i o jeho vztahu se Zuzanou Kardovou i její dcerou Terezou. Zmínil také zálibu Nekonečného v cestování i ve výstředním oblečení.

Na pohřbu zněly Nekonečného písně, které tanečnice Šumu svistu doprovodily tancem a přítomní hosté potleskem do rytmu, který na konci skladeb přecházel v bouřlivý aplaus.

Nekonečný se narodil 29. června 1966 v Boskovicích jako Dan Konečný. Po studiu na DAMU se proslavil především díky hudbě, když stál v čele kapely Šum svistu.

Nejen na vystoupení, která byla plná barev, efektů, ohňostrojů a tropických prvků, se oblékal do výstředního oblečení, nejčastěji ve žluté barvě. Kromě hudby se objevil například i ve filmu Jak se krotí krokodýli.