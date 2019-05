Závod jedenácti měst: Děsivá podívaná, oproti které je olympiáda hračkou

Například na zimní olympiádě v Soči Nizozemci brali 23 medailí z rychlobruslení, jejich největší konkurenti z Polska si odnesli jen tři. Není pochyb o tom, jak jsou v tomto sportu Nizozemci úspěšní.

Za hromady můžou děkovat i kurióznímu závodu jedenácti měst. Na bruslích se závodí po 200 kilometrů dlouhé trase na vodních kanálech, které vedou Frískem. Závod se poprvé konal v roce 1909 a od té doby je velmi populární.

Ovšem také se jedná o skutečně velmi náročnou zkoušku síly a odhodlání. Závod je dokonce mnohými považován za vůbec nejtěžší sportovní klání světa. Akce není na pevno plánová, jelikož led musí být alespoň 15 centimetrů tlustý a ne vždy dostatečně tuhá zima dorazí. I to je jednou ze záležitostí, která závod ztěžuje.

Podle pravidel se závod vyhlašuje 48 hodin dopředu, po-té co organizátoři uznají, že podmínky jsou vhodné. Začíná 5:30 ráno a do cíle se musí dorazit do půlnoci. Projíždí se jedenácti městy a sbírají razítka.

Závodu se zúčastnil v roce 1986 tehdy korunní princ Willem Alexander, aby se vyhnul přílišné pozornosti, závodil pod pseudonymem W. A. Van Buren a jméno je dodnes uvedeno na výsledkové listině.

Nejdrsnějším ročník závodu se odehrál v roce 1963, kdy rtuť teploměru klesla hluboko pod nulu a sněžení bylo extrémně intenzivní. Jen 200 účastníku z celkového počtu přibližně 10 000 závod dokončilo. Mnozí měli omrzliny a další zranění způsobené mrazem. Událost je dodnes v Nizozemsku známa jako Peklo roku 63.