Vévodkyně Meghan se chce po porodu odstěhovat z Británie

Do nového domu se chtějí přestěhovat až po narození dítěte. Princ Harry aktuálně zrušil středeční cestu do Amsterodamu, kvůli blížícímu se porodu jeho manželky. Podle deníku The Sun, chtějí manžele, a asi především Meghan, bydlet v blízkosti matky Maghan Dorii Ragland v Los Angeles.

Meghan chce rozhodně žít na místě v Los Angeles – miluje to město, jeho životní styl a atmosféru. Každopádně je kalifornskou holkou a může tam volněji dýchat. Hollywood je v její DNA a myslím, že v něm pořád chce zanechat pořádnou stopu,“ uvedl pro The Sun zdroj blízky královskému páru.

Podle deníku pár hledá spíše dočasné bydlení. Pravděpodobně neplánují pobývat v los Angeles permanentně.

Podle některých svědků byl spatřen vůz, který vezl do současného sídla manželů ve Windsoru růžové deky, což by napovídalo, jaké pohlaví by novorozené dítě mohlo mít.

Something is afoot at Windsor castle. Some royal baby fans are hedging their bets... 🍼 #royalbabywatch #royalbaby pic.twitter.com/uzp9WlojCA — Piers (Susa Comms) (@PiersZ) May 3, 2019

Jedná se o velké téma, řada lidi na otázku jestli se bude jednat o chlapce nebo dívku vsadila peníze. Někteří ve vidině zisku slídí kolem sídla, aby vypátrali odpověď na otázku ohledně pohlaví dalšího britského prince.