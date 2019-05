Proč se dítě v děloze matky neutopí? A jakou funkci plní plodová voda?

Plodová voda jako taková hraje významnou roli jak během těhotenství, tak i porodu. Nenarozené dítě je díky ní chráněno v děloze před nárazy, které způsobuje každodenní život jeho matky. Jako příklad můžeme uvést těhotnou ženu v městské hromadné dopravě. I když bychom se mohli stoprocentně spoléhat na slušnost spolucestujících, kteří uvolní ženě s bříškem místo v autobuse, tak jenom samotné brzdění, a to i při jízdě v automobilu, způsobuje otřesy, které ale děťátku nijak neublíží právě díky plodové vodě.

Nezapomínejme také na případné pády, zejména v zimních měsících. Ostatně sama příroda nepočítala s tím, v jak moc velkém nesouladu s ní budeme žít, ale věděla, že život každého živočicha s sebou přináší situace, v nichž by nenarozený plod bez plodové vody byl odsouzen k smrti.

Taktéž nezapomínejme, že plodová voda pomáhá i matce, a to při porodu. Po jejím odchodu se totiž zvlhčí porodní cesty, což hraje významnou roli při cestě dítěte z těla matky na svět. Laicky řečeno plodová voda svým způsobem zastupuje funkci lubrikantu, který se ale využívá při "jiných" příležitostech. Za zmínku také stojí, že je plodová voda zásaditá, což je jedna z jejích jedinečných vlastností. Lidské tělo totiž dokáže vytvářet pouze kyseliny a plodová voda je proto výjimkou z tohoto pravidla.

Nerovnováha kyselosti a zásaditosti v organismu je rovněž jednou z příčin různých onemocnění, a proto bychom měli být schopní dodávat tělu i zásady. Je-li žena těhotná a v jejím těle dochází k překyselení, zásaditost plodové vody se snižuje, což se neblaze podepisuje na vývoji dítěte. Opět se tedy potvrzuje pravidlo, že by se nastávající maminky měly zříci nadměrné konzumace cukrů, kávy a už vůbec ne alkoholu.

Problematické může být pro vývoj dítěte, když je plodové vody nadměrné množství. Takovému jevu se v lékařství říká hydramnion, případně polyhydramnion, jedná-li se o extrémní odchylku od normálu. V takovém případě může, ale i nemusí, hrozit malformace (vývojové vady) plodu, a proto jsou takové těhotné ženy pod větším lékařským dohledem. Někdy je velké množství plodové vody větší zátěží pro matku než samotné dítě.

Proč se v plodové vodě dítě neutopí?

Když si shrneme veškeré funkce plodové vody, automaticky nám vyvstává otázka, proč se v ní neutopíme, když neumíme dýchat pod vodou. Odpověď na ní je velmi jednoduchá. Dítě samozřejmě nemá jakási dočasná žábra, která by mu umožňovala dýchat kyslík rozpuštěný ve vodě podobně, jako je tomu u ryb. Přívod kyslíku, který je nezbytný pro jeho život, mu prostřednictvím pupečníku dodává placenta.

Opět jasný důkaz, že stravovací návyky a vůbec životospráva těhotné ženy ovlivní budoucí život a zdraví ještě nenarozeného dítěte. Všechno, co tělo matky přijme, se dostává i do těla dítěte. Toť odpověď na otázku, proč jedním z projevů těhotenství žen je zvýšená chuť k jídlu. I to je jasný důvod, proč odmítnout těhotenské diety a jiné novodobé fenomény.

Matka čekající miminko by naopak měla dát svému apetitu plný průchod, neboť o vše, co s ní a vypije, se podělí se svým nenarozeným dítětem. Tělo, které živí dva organismy, toho logicky potřebuje více. Placenta neplní pouze funkci zprostředkovatele mezi tělem matky a dítěte, ale i ochrannou. Imunitní systém by bez ní měl tendenci vyhodnotit cizí těleso jako nežádoucí a poškozovat jej.