Proč mají Češi rádi staré věci? V obchodech na ně nedají dopustit

O tom, že v Česku jsou léty prověřené značky a tradiční produkty fenoménem, svědčí i například populární retro týden v Lidlu. Regály plné povědomých etiket, které zákazníci znají z dětství, jsou pro ně neodolatelným lákadlem a zboží rychle mizí. Brigádníci nestíhají doplňovat, mnohé se vyprodá.

Důvodem je především nostalgie. Lidé zkrátka rádi vzpomínají. Přesvědčila se o tom i například firma Detecha, když vrátila po mnoha letech na trh Jelení lůj v jednom z původních balení. „Vyšupovátko bylo a je velmi nepraktické, přesto se okamžitě stalo prodejním hitem,“ říká Jana Nýčová, předsedkyně družstva. „Přitom v nabídce máme mnohem uživatelsky přívětivějších balení.“

Senzační restart se povedl před časem značce Pedro, v roce 2011 se natrvalo vrátily oblíbené žvýkačky na prodejní pulty. Co tehdy zásadně pomohlo? Retro obaly. Dnes má Pedro, které vzkřísila firma The Candy Plus Sweet Factory, mimo jiné vlastní obchůdek v Praze naproti kinu Světozor.

Jen vyvolat hezké vzpomínky z minulosti nestačí, výrobky by na současném trhu neobstály, pokud by zároveň nenabídly jedinečnou kvalitu. Pedro například sází na to, že do cukrovinek nedává palmový olej. Dino Toys, největší český hračkář prodává mimo jiné i nesmrtelné deskovky jako Dostihy a sázky či Kamionem po Evropě, s tím, že se snaží oslovit jejich výjimečnou hratelností.

“U zákazníků si vedou tak dobře i díky tomu, že nabízejí nepřekonatelnou hratelnost. Jsou léty prověřené a zkrátka fungují,“ uvedl Jan Šlemín, šéf Dina. „To samé platí o Kloboučku, hop! či Člověče, nezlob se.“ Jen pro dokreslení situace: ročně se prodá 30 tisíc krabic Dostihů a sázek.

Firma je velmi úspěšná i při oživování zapomenutých hraček. Nejkřiklavějším případem jsou plastové tatrovky, které se staly takovým trhákem, že výrobní linky nestíhaly téměř nezničitelnou hračku s nosností 100 kilogramů produkovat. Nyní se Šlemín snaží navrátit zašlou slávu dřevěným kostkám.

Úspěch kostiček s obrázkovými motivy je jedním z nejčerstvějších důkazů, že retro vlna na své síle v Česku neztrácí a naopak dál sílí.