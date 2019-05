Odborníci zjistili, kolik byste měli mít dětí. Našli nejlepší počet

Ještě v roce 1957 jen 71% Američanů mělo za to, že ideální je mít tři a více dětí. Od té doby se postoj Američanů poněkud změnil. Podle průzkumu Gallop si takřka polovina Američanů myslí, že dvě děti jsou ideální číslo, přičemž tři byli hned na druhém místě (26%). Dvě děti jsou také považovány za ideální počet dětí v Evropě.

Jedním z důvodů, proč právě dvě děti jsou považovány za ideál, je snaha rozšířená snaha lidí mít od každého pohlaví jedno dítě, tedy holku a kluka. Páry většinou přestávají si pořizovat další dítě, pokud mají od každého pohlaví jedno. Podle jedné studie ani skutečnost, že člověk má dvě děti jednoho pohlaví, v dlouhodobém horizontu se nikterak nepodepisuje na štěstí matky (pocity otce nebyly v studii zahrnuty).

Podle jedné nedávné studie z Evropy dvě děti z psychologického hlediska postačují, další už nepřinesou rodičům žádnou radost. Podle jiné studie jedno dítě stačí, aby byl rodič zcela šťastný, další už jej neučiní více šťastným a tedy se jeví jako zbytečné si je pořizovat.

Snižování ideálního počtu dětí dle odborníků děje v důsledku měnících se rodinných a ekonomických vztahů. Ženy se začaly více angažovat v pracovním procesu a už nevnímaly svou úlohu pouze v roli roditelek a pečovatelek o děti.

Taktéž pořizování dětí se stalo čím dál nákladnější a to nejenom z ekonomického, ale i psychologického hlediska. „ Jako rodič, který si cení svého duševního a fyzického zdraví, jsem musel přestat po dvou, protože tento nový styl intenzivního rodičovství, který lidé cítí, že musí následovat v těchto dnech, skutečně jednoho odrovná“, uvedl Robert Crosnoe, profesor sociologie, z Texas University. „ Jsem rád, že moji rodiče nemysleli tímto způsobem, a proto jsem jeden ze tří,“ dodal.

Být rodičem je dle studie z roku 2014 méně pozitivní zkušeností pro matky a lidí, kteří jsou mladí, single nebo mají malé děti. Naopak je pozitivnější pro otce, vdané páry nebo lidi, kteří se stali rodiči později v životě.

Obecně bývá rodičovství pro ženy mnohem stresující záležitost z toho důvodu, že do něj musí více investovat a více je to stojí. Ženy se též mohou ve větší míře potýkat s tím, že mají méně dětí než kolik by chtěly. Podle průzkumu z roku 2018 40% amerických žen mezi lety 43 a 52 má méně dětí, než by si přálo.

The Atlantic poukazuje, že možná lepší otázka, než kolik dětí, je otázka, zdali vůbec mít dítě. Rodičovství přináší nové možnosti, může ale být považováno za přílišný závazek a břemeno od těch, co preferují kariéru či svoji nezávislost. To se však může v starším věku změnit. Roli tedy hraje vícero faktorů.

Mít více sourozenců nebo žádného?

Podle expertů obecně bývají vztahy mezi sourozenci pozitivní. Existují důkazy o tom, že mít sourozence zvyšuje sociální schopnosti dítěte a a dobré vztahy mezi sourozenci vedou k lepšímu zdraví. Taktéž podle jedné studie mít sourozence snižuje riziko rozvodu, zřejmě právě díky lepším komunikačním schopnostem.

Podle studií však čím více sourozenců dítě má, tím menšího vzdělání se mu dostane. Týká se to i dalších zdrojů včetně rodičovské péče. Rodiny je musejí rozdělit a některé děti mohou dostat méně i díky tomu, že nejsou preferované. To se týká především dívek z konzervativních rodin, kde je preferován potomek mužského pohlaví.