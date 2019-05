Postránecký věděl, že zemře. Co ho zabilo?

V úterý večer podlehl legendární herec Václav Postránecký po dlouhém boji zákeřné nemoci, která nebyla blíže specifikována. Nejčastěji se spekulovalo o rakovině, což nakonec potvrdili jeho blízcí, v jejichž blízkosti mohl Postránecký strávit poslední chvíle svého života poté, co byl asi před dvěma týdny propuštěn z nemocnice.

Choroba totiž napadla celé jeho tělo a situace se stala prakticky beznadějnou. „Onemocněl před rokem rakovinou jícnu, na kterou byl operován, ale bohužel po zákroku nemoc začala metastazovat do celého těla. A přestože byl velmi statečný, tak tohle už v jeho silách nebylo možné porazit,“ řekla deníku Aha! hercova manželka Helena.

Zemřít doma mezi nejbližšími bylo Postráneckého poslední přání, které se vyplnilo. „Zemřel doma v klidu a obklopen celou svou rodinou, kterou v životě stavěl nade vše,“ popisuje manželka Helena pro Blesk.

Podle ní Postránecký při posledním propuštění z nemocnice dobře věděl, že jde domů zemřít. „Chtěl to a věděl to, stejně jako my jsme to chtěli a věděli, že už ho dlouho mít nebudeme,“ konstatuje jeho žena. Znát to na něm ale nebylo. „Manžel se ale do poslední chvíle choval neuvěřitelně statečně, jako kdyby se nic nedělo,“ dodala bývalá baletka Helena.

Poslední rozloučení s Václavem Postráneckým proběhne v historické budově Národního divadla, kde herec působil téměř čtyři desetiletí. Lidé se s ním mohou přijít rozloučit ve středu 15. května. Oznámil to mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.