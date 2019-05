Okultní vraždy v 21. století? V Malawi věří v magickou moc části těl albínů

U některých obyvatel Malawi je víra v nadpřirozeno zakořeněná hluboko. Léčitelé se na plakátech chlubí lektvary a talismany, které vyřadí ze hry nepřátele, potrestají bezvěrce nebo oživí ztracenou vášeň. Podobné pověry jsou rozšířené po celém světě, nicméně v Malawi mohou mít i temný odstín.

Podle místního novináře, který šamany skrytě navštěvuje, mohou ta nejúčinnější zaklínadla vyžadovat lidskou oběť. Vraždy nejsou výjimkou, děti a ženy často přijdou o život, protože si magie žádá jejich prsa a genitálie. Albínové, kterých je v zemi kolem 10.000, v sobě však údajně nesou největší kouzelnou moc a jsou proto nejvíce ohroženi.

Části těl albínů stojí v přepočtu i několik stovek tisíc korun. Malawiská asociace sdružující lidi s albinismem tvrdí, že útoky na ně začala počítat v roce 2014 poté, co významně vzrostl počet incidentů před tehdejšími volbami. Od té doby zaznamenala 25 vražd, 15 zmizelých a 122 dalších zločinů, mezi nimi pokusy o únos či o exhumaci ostatků.

V zemi se chystají 21. května volby a počet útoků na albíny znovu roste. Podle aktivistů jsou přitom ve zločinech zapleteni politici. Ačkoliv mají pouze nepřímé důkazy, jejich podezření roste kvůli záhadnému úmrtí dvou svědků, kteří mohli tušit, kdo za nedávnými násilnostmi stojí. Jeden ze svědků přitom zemřel v době, kdy jej zadržovala policie.

Vláda prezidenta Petera Muthariky popírá, že by byl kdokoliv u moci do vražd zapleten nebo že by svědky někdo zabil proto, aby nemohli vypovídat.

Skandál se od té doby jenom prohloubil, Mutharika a jeho hlavní političtí oponenti se vzájemně z vražd obviňují. Bon Kalindo se při svém pobytu ve vězení, kam šel za urážku prezidenta, setkal s mužem, který byl zatčen za vraždu albína v roce 2014. Na sociálních sítích se následně rozšířily šokující nahrávky, ve kterých vrah viní ze zločinu blízkého prezidentova poradce.

Malawiští albíni by byli radši, kdyby je politici místo neustálých hádek začali chránit. Vláda tvrdí, že se o to snaží. Podle aktivistů jsou některé z vládních kroků správné. Přáli by si ale, aby policejní vyšetřování mířilo na šéfy zločineckých organizací, kteří za vraždami stojí, a nejen na nájemné vrahy, kteří albíny zabíjí.

V bezpečí však budou až tehdy, kdy poleví víra v jejich kouzelné vlastnosti. Pokud pověrám věří i poslanec Kalindo, který za práva albínů několik let bojuje ve své kampani, jaká je naděje? Přitom nelze tvrdit, že by v nadpřirozené schopnosti věřili jen chudí nebo méně vzdělaní lidé. "V Malawi navštěvují šamany i lidi s doktorátem," tvrdí jeden z opozičních politiků.

V okolních státech se však daří počet vražd albínů snižovat. Keňa má albínského senátora a pořádá albínské soutěže krásy, které pomáhají onemocnění demystifikovat. Tanzanie pro albíny zřídila ostrovní útočiště. To, že malawiští politici nedokážou přijít s podobnými řešeními, je hlubokou tragédií, která naznačuje jejich spoluvinu, píše The Economist.