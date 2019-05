Takhle leze do televize? Diváci si podali Šebrleho za to, jak vypadá

Šebrle přiznává, že začátky moderování byly těžké a složité. „ Napáchal jsem spoustu chyb, ale zpětně jsem za ně rád. Snažil jsem se z každé poučit a vypracovat se. Naštěstí jsem člověk, který se nedívá zpátky. Snažím se jít dál a zlepšovat se.“

Ačkoliv je bývalý atlet, nyní se v moderátorském křesle cítí pohodlněji než v samotné atletice. Je to proto, že tu na rozdíl od moderování už tolik netrénuje. „ Aletiku už tolik netrénuji, už si vůbec nedokážu představit, že bych měl například skočit o tyči, to bych šel raději na celý den uvádět zprávy. Myslím, že je to všechno o tréninku. O tom, jak se člověk snaží, kolik tomu věnuje času a jestli se postupně zlepšuje. Pak se cítí v daném oboru sebevědoměji.“

Šebrle se též vyjádřil ke své proměně vizáže pro film Petr Jákla o Janu Žižkovi. Pro roli bojovníka si musel narůst dlouhý, dřevorubecký plnovous. Šebrle přiznává, že to nebylo zcela v souladu s tím, jak by měl vypadat moderátor hlavní zpravodajské relace.

„Musel jsem to, samozřejmě, dopředu konzultovat s vedením redakce. Měl jsem povolený pěticentimetrový plnovous, nakonec mi ale narostl delší - a to hlavně díky tomu, že jsme film začali natáčet o měsíc později, než byl stanovený termín. Čím déle to trvalo, tím víc byli v televizi nervózní. Ve filmu jsem potřeboval vypadat jako vousatý, neupravený člověk, což nejde dohromady s uváděním zpráv. Diváci začali psát do redakce e-maily a dopisy, stěžovali si a radili mi, abych se ostříhal,“ uvádí s tím, že sám byl rád, když plnovous shodil.

K spolupráci na filmu se dostal náhodou. Televize Prima točila k Janu Žižkovi spot, kde figuroval jako uvaděč. „ Byly tam tehdy nějaké bojové sporty a já jsem si je ze zvědavosti zkusil. Petr Jákl mě tehdy pochválil a já jsem mu řekl, že až bude shánět obsazení na konkrétní role, ví, komu se má ozvat. Byla to tehdy jen legrace, ale on mě vzal za slovo, a tak jsem získal svou první roli ve filmu.“