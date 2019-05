Zdál se vám krásný sen a vy chcete, aby pokračoval? Vědci mají pár tipů

Přestože neexistuje žádný vědecký důkaz, je možné podle dotázaných specialistů v nedokončeném snu pokračovat. Nejsou toho však schopni všichni lidé. Někteří lidé k tomu mají dispozice, jako jsou ti, kdo sní při vědomí. "Někteří z nás jsou schopni částečně kontrolovat scénář svých snů. Mohli by tedy případně pokračovat v příjemném snu v požadované chvíli," říká Delphine Oudiettová, neurovědkyně z Institutu mozku a míchy v Paříži.

Narkoleptici, kteří přes den upadají náhle do spánku, by to mohli mít snadnější. "Sní velmi často a více než ostatní, protože usínají ve fázi paradoxního spánku (fáze REM, cyklus, během něhož sníme). Během tohoto cyklu je mozková aktivita bližší bdělému stavu, a to vysvětluje, proč mají větší kontrolu nad svými sny, jsou více schopni je ovládat a pokračovat v nich," uvádí Ginevra Uguccioniová, neuropsycholožka z pařížské kliniky Pitié-Salpêtrière.

Kromě těch, kdo sní při vědomí, a narkoleptiků existuje způsob, jak se naučit pokračovat v přetrženém snu. Stačí několik sezení. Delphine Oudiettová doporučuje vzpomenout si na co nejvíce podrobností, abychom si tak pokusili předem navodit sen, než usneme, a pokračovat v něm.

"Stimulací podvědomí je možné buďto pokračovat v tom, o čem chceme snít, nebo si vybrat, o čem se nám má zdát," tvrdí psychoanalytik a odborník na sny Thierry-Frédéric Moir. Klíčem k úspěchu je podle něj rovněž dýchání. "Je třeba se uvolnit a klidně a hluboce nadechovat a vydechovat, aby se nám podařilo vytvořit duševní prázdno," upřesňuje expert.

Ideálním okamžikem pro co nejvyšší šance na pokračování ve snu je nepochybně chvíle ihned po přerušení spánku. "Člověk rychle usne, neboť probuzení je krátké a člověk je soustředěný na sen," říká Delphine Oudiettová.

Vhodné k pokračování snu je také ráno. "Koncem noci, když jsme prošli všemi fázemi spánku, vstupujeme přímo do paradoxní fáze," vysvětluje psychoanalytik Thierry-Frédéric Moir. Ta je dobou, kdy jsou sny nejintenzivnější. Vhodná je také popolední siesta. Pokuste se tedy o to, abyste se dozvěděli, jak vaše sny skončí.