Slovenskou moderátorku napadli, vytočila muslimy

Dvaadvacetiletá moderátorka se ještě v sobotu bavila na svatbě své kolegyně Jasmíny a rapera Patrika Vrbovského, krátce na to už seděla s kamarádkou v letadle do Maroka. Ani ve snu by jí ale nenapadlo, co se v následujících dnech stane.

Nepříjemná zkušenost se odehrála ve chvíli, kdy se obě ženy vydaly do centra Marrákeše. V zemi totiž platí pro ženy přísná pravidla, a to zejména během ramadánu. Některé země se v rámci zachování cestovního ruchu snaží turistům přizpůsobit, nemusí to ale platit u každé. A u všech jejích obyvatel.

To ostatně pocítila na vlastní kůži i moderátorka, která byla fyzicky napadena za to, jak byla oblečena. S nepříjemným zážitkem se svěřila na sociálních sítích.

"Není to legrace, je třeba respektovat zemi, ve které se nacházíte, a my jsme to bohužel neodhadli," uvedla jindy pozitivní moderátorka. "Dostala jsem po tlamě," dodala.

"Vydaly jsme se do města v šatech. Je to samozřejmě naše chyba. Ale měly jsme tu smůlu, že jsme narazily na pána, kterému se tento náš outfit nelíbil. Tak mi jednu vstřelil," prozradila Ducová.

Sama situace dál nijak řešit nehodlá. Po incidentu se vrátila do hotelu a šaty vyměnila za oděv, který více zahaluje.

"Pro všechny ženy, které se sem chystáte, opravdu respektujte pravidla oblékání a dávejte si pozor. Je to nádherné, ale zároveň i trošku nebezpečné," varuje Ducová.

Ačkoliv je fyzický útok proti ženě neodpustitelný, moderátorka sama tvrdí, že o velkou ránu nešlo. Zákony v muslimských zemích jsou přísné a turisté by měli mít na paměti, že za některé u nás běžné situace může v jiné zemi hrozit i vězení.