Skryté příznaky rakoviny. Pokud máte tyto obtíže, raději vyhledejte lékaře

Proto australský lékař, místopředseda tamější lékařské komory Tony Bartone sestavil seznam symptomů, které mohou ukazovat na rakovinu, ale my máme tendenci nad nimi mávnout rukou nebo je s nádory vůbec nespojujeme.

"Obecně se dá říct to, že pokud se vám rozběhnou potíže, které přetrvávají několik týdnů a nemají zjevnou příčinu, nic nezkazíte, pokud navštívíte svého obvodního lékaře. Tím spíš pokud někteří z vašich příbuzných s rakovinou zápolili," cituje Bartoneho britský Daily Mail.

A jaké jsou tedy plíživé příznaky rakovinného bujení, které s nádory běžně nespojujeme?

1. Horečka

I když normálně zvýšená teplota znamená, že naše tělo bojuje s nějakou infekcí, ve vzácných případech to může být i jeden z příznaků rakoviny imunitního systému. "Pokud horečka trvá déle než dva až tři dny dny, je na místě návštěva lékaře," radí doktor Bartone.

2. Bolesti při polykání

Pokud pociťujete bolest při polykání, může to znamenat, že máte rakovinu jícnu nebo hrdla. Tyto typy nádorů se ovšem takto projevují až v pokročilém stádiu.

3. Úbytek váhy

Pokud začnete najednou hubnout bez nějakého zjevného důvodu, je to podle Bartoneho signál, který byste neměli nikdy ignorovat. Velmi často hubnou bez vysvětlení kuřáci, kterým bují nádor na plicích.

4. Změny ve vylučování

Chodíte najednou na velkou mnohem častěji nebo naopak mnohem řidčeji? Nebo se vaše vylučování změnilo jinak? Pak to může být příznak rakoviny konečníku nebo tlustého střeva. Nádory ve střevě ve velkém postihují nejen muže, ale i ženy. Proto Bartone nedoporučuje změny ignorovat.

5. Změny na kůži

Zní to možná jako konstatování očividného, ale je to tak - jakákoli změna v barvě, struktuře, velikosti nebo tvaru pih, mateřských znamének a bradavic může značit rakovinu kůže. A vždycky byste tyhle změny měli probrat s lékařem.

6. Pálení žáhy

Když přijdete k lékaři s pálením žáhy, těžko ho jako první možnost napadne, že máte rakovinu jícnu. Nicméně i ona to může být a lékaře by mělo varovat například to, že kouříte nebo že se rakovina vyskytuje v rodinné anamnéze.

7. Bulka na prsou nebo varlatech

I v tomto případě lékaři léta říkají, abychom s bulkou na prsou nebo varlatech běželi k lékaři. Ne každý ovšem poslechne a hazarduje se zdravím. Bartone dodává, že rakovinu prsu nemusí signalizovat jen bulka, ale u žen i velikost a tvar bradavek a dvorců.

8. Únava nebo vyčerpání

Pokud jste permanentně utahaní a několik týdnů si připadáte jako vyždímaný citrón, neměli byste to ignorovat. "Samozřejmě to nemusí hned být rakovina, ale to nezjistíte, pokud se neporadíte s lékařem," říká Bartone.

9. Změny nehtů

Pokud si všimnete náhlých změn na nehtech, nenechávejte si ho pro sebe. Změna jejich tvaru, tloušťky nebo lámavosti může být symptomem rakoviny, především plicních nádorů.

10. Krev v moči

I když budete mít tendenci přítomnost krve v moči nějak racionálně vysvětlit, měli byste si uvědomit, že to zkrátka není normální ani běžné. Nehrajte si na hrdinu a běžte k lékaři, radí doktor Bartone.