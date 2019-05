Tajemství fastfoodů odhaleno: Proč mají McDonald's a KFC žlutí červené barvy?

— Autor: Adéla Šoustalová / EuroZprávy.cz

Barvy jsou všude kolem nás a do jisté míry ovlivňují jak se cítíme, či jakou máme náladu, aniž bychom si to sami uvědomovali. Staří Egypťané věřili v léčivé účinky barev jak v kosmetice, tak i v lékařství samotném. Novodobá psychologie barev se zaměřuje na výzkum, které bary v nás vyvolávají napětí, hlad, štěstí či jiné emoce, a dává rady jaké barvy by měly být ve vaší kanceláři, domě či v jídelně.