10 věcí, o kterých si myslíme, že jsou všude kolem nás, ale ve skutečnosti neexistují

Nejprve začneme se subjektivní realitou. Jedná se o realitu popisovanou z našeho vnitřního úhlu pohledu. Lidé věří tomu, že kolem nás je více realit a je na nich, na kterou se zaměří a kterou “budou vnímat”. Naše vlastní realita bude vždy subjektivní, protože je právě naše, ta ale ovšem nikdy nebude správná.

Musíme pochopit, že když se něco stalo před více lidmi, stala se právě jedna věc nikoli dvě jen kvůli tomu, že to každý vnímal jinak.

Podobně je na tom čas a to, jak ho vnímáme. Albert Einstein dokázal, že čas je relativní, což by mohlo také znamenat, že to je pouze makroskopický efekt něčeho úplně jiného. Fyzici zkoušejí spoustu různých modelů, aby toto téma vyřešili, ale zatím marně.

Další neexistující věcí je podmíněná láska. To je láska, kdy člověka milujete, jen když jsou k tomu příhodné okolnosti. Jenže co si hodně lidí neuvědomuje je, že láska je jenom jedna, a to je bezpodmínečná láska. V Bibli je napsáno “Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá...”. Tento citát není jen pro křesťany, ale krásně se dá zavést i do života ateistů či lidí s jiným náboženstvím.

Když někoho opravdu milujete, milujete ho celým svým srdcem. Chcete pro něj jen to nejlepší, aby byl šťastný a aby se cítil milován. Pro někoho takového vaše láska jen tak “nevymře”. I když vás zklamou, ublíží, nebo udělají něco hrozného, i přes to je nepřestanete milovat.

Spousta mladých lidí věří že pravá anarchie je správná. Pravda ale ovšem je, že bezzákonná společnost, po které anarchisté a někteří dospívající jedinci prahnou, je nereálná. V každé společnosti se postupem času začnou utvářet skupiny, které si vytvoří vlastní pravidla, které budou následovat.

Ani dokonalý systém vlády nikdy nemůže existovat, už jen z principu, kdy každý vnímáme spravedlnost jinak. Každý stát má jinou kulturu, víru, a proto se jejich vláda musí lišit.

Spousta lidí by chtělo vyřešit světový hlad, chtěli by pěstovat více potravin apod. Bohužel celosvětový nedostatek potravin vůbec neexistuje. Jde jen o to, že máme masivní distribuční problém, a také extrémně plýtváme jídlem.

Spousta potravin od farmářů ani nevyrazí na cestu, ale jdou okamžitě do koše, jenom proto, že nevypadají tak, jak společnost chce. Někteří experti si myslí, že kdybychom omezili plýtvání jídlem, byli bychom schopni problém se světovým hladem vyřešit.

Náš svět také není přelidněný, ani se k přelidnění neblíží. Aby se mohla Země opravdu přelidnit ve smyslu, že by nebylo dostatečné množství potravin na přežití, muselo by nás tu být minimálně několik desítek miliard.

Země je ve skutečnosti obří. Vejde se sem hodně lidí, zvířat a neskutečně moc plodin. Není to tak, že by nás tu bylo moc a docházely nám zdroje. Jde jen o to, že si to nedokážeme lépe zorganizovat.

Nedostatek pitné vody. Toto je také velmi komplexní téma. Experti říkají, že kdyby byla čistá voda správně distribuována nebyl, by s ní problém. Na druhé straně stojí zastánci toho, že dostatek vody začíná klesat, a že to je způsobeno klimatickými změnami či znečištěním.

Každopádně na Zemi je velké množství vody. Máme řeky, moře, oceány. Ano, ve většině je sůl, ale ta se dá odstranit. Je to sice energeticky náročné a docela drahé, ale mohli bychom vytvořit lepší a levnější způsob destilace. Spousta zemí by to potřebovala.

Ve spoustě filmů také vidíme, že tlumič na zbraň úplně pohltí zvuk zbraně. Nebojí se někoho zastřelit, i když vědí, že ve vedlejší místnosti někdo je. Ve skutečnosti tlumiče až tak efektivní nejsou. Tlumiče zvuk neutlumí pouze ho potlačí. Zbraně jsou opravdu hlučné, takže záleží jakou zbraň a tlumič máte a třeba se dokážete přiblížit k tzv. filmovému tlumiči.

A nakonec tady máme nulovou gravitaci. Dokonce i ve vesmíru nikde nedosáhnete nulové gravitace. Vždy na vás bude působit gravitace Měsíce, Slunce a ostatních hvězd. Pokud jste ovšem schopni zrychlit stejně jako prostředí kolem vás, můžete dosáhnout poletování. Astronauti se na to připravují v tzv. Vomit Comet, což je letadlo které na chvíli padá aby simulovalo stav beztíže.