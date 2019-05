Nacistické megazbraně velké jako Rubikova kostka měly změnit svět. Nikdo neví, kam zmizely

V roce 2013 se dostala do rukou dvou výzkumníků z Univerzity v Marylandu kostka uranu menší než Rubikova kostka. Testy následně ukázaly, že jde o uranovou kostku, která byla součástí neúspěšného nacistického jaderného reaktoru.

Tvrdilo se, že Německo nebylo schopno vytvořit jadernou zbraň do konce války, protože na to nemělo dostatek uranu. Nejnovější zjištění ale ukazují, že v té době se na území nacistické říše nacházelo nejméně 400 uranových kostek.

Pro výrobu jaderné zbraně to ale nestačilo. Vědci by potřebovali alespoň 664 kostek uranu, aby byli schopni sestavit zbraň hromadného ničení. Tvrdí to odborný magazín Physics Today, která se zamýšlí nad tím, kde zbylé kostky skončily.

"Německý program byl konkurenceschopný. Pokud by Němci spojili své zdroje, mohli vybudovat fungující jaderný reaktor," tvrdí Miriam Hiebertová z Univerzity v Marylandu.

Sama ale nechápe, proč byla tato konkrétní kostka nalezena v Marylandu a ne v Německu. V USA se navíc podobných kostek našlo více. Kde jsou ale všechny ostatní? To nikdo neví.

Po porážce nacistického Německa Spojené státy iniciovaly operaci Paperclip, tajný program, který nabídl tisícovce německých vědců, inženýrů a techniků práci na projektech pro americkou vládu. Podle magazínu je možné, že tento přesun vědeckých kapacit může za migraci uranových kostek za hranice.

Kde se nyní malé uranové kostičky nachází není nikomu známo a vědci pochybují, že se je někdy podaří vypátrat. Samy o sobě jsou relativně neškodné, nebezpečné by byly v mnohem větší koncentraci. Odborníci se ale domnívají, že kostky mohou být rozesety prakticky po celém světě.