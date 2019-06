Třetí tajemství z Fatimy: Co před námi Vatikán skrývá a co lidstvo čeká?

Ponechme teď stranou, zda k výše popisovanému zázraku mohlo skutečně dojít. Odborná veřejnost, ateisté a skeptičtí teologové jsou spíše toho názoru, že se jednalo pouze o vzácný astronomický jev, který na zúčastněné mimořádně zapůsobil vzhledem k předchozímu tvrzení o zjevení. Informovala o tom Česká Televize. Nicméně pokud jde o samotná tři proroctví Panny Marie lidem, tak první a druhé se svým způsobem skutečně vyplnila.

Svědectví Lucie, posledního žijícího dítěte, která coby řádová sestra v roce 1941, kdy byl svět v dalším globálním válečném konfliktu, bylo následující - první proroctví symbolizovalo peklo a druhé Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Zvláštní, že ano? Ale když se na ně podíváme z jiného úhlu pohledu, tak je svým způsobem lze skutečně interpretovat jako pravdivá.

Peklo a Neposkvrněné srdce Panny Marie

Jako ztělesnění pekla by se daly interpretovat dvě světové války, které se nechvalně zapsaly do dějin 20. století. I nevěřící lidé by jistě souhlasili s tím, že první a následně druhá světová válka lidstvu skutečně dokázaly, že peklo skutečně existuje. Co se týče druhého poselství, tedy Neposkvrněného Srdce Panny Marie, tak do toho bylo přímo včleněné varování před poválečným vývojem, zejména pak v revolucí a občanskou válkou zmítaném Rusku.

Panna Marie chtěla patrně poukázat na následky Říjnové revoluce, včetně rozšíření komunistické ideologie do dalších zemí. Jednoduše řečeno první tajemství Fatimy mělo lidem ukázat, jak vypadá peklo. Druhé je mělo upozornit na následky odpadnutí od víry, tedy protivení se Boží vůli.

Oba vzkazy lidstvu, které měla skrze Františka, Lucii a Jacintu sdělit Panna Marie, se vyplnily. Lidstvo si v minulém století prošlo dvěma válečnými konflikty a okusilo následky komunistických režimů. Nejen, že si prošlo peklem, ale i si samo potvrdilo, co se může stát, když se zřekne svých křesťanských kulturních kořenů.

Svým způsobem by fatimská proroctví mohla být ponaučením pro všechny revolucionáře a progresivisty. Samozřejmě za podmínky, že by je vzali vážně. Z ateistického úhlu pohledu se mohlo jednat o pouhou náhodu, či úmyslnou interpretaci, aby to vyznělo, jako naplnění dvou proroctví Panny Marie z Fatimy.

Třetí tajemství Fatimy? Tají něco církev?

Co ale obsahovalo třetí tajemství Fatimy? Odpověď na tuto otázku se pokusil nastínit server Myty.cz. Jeho text byl Vatikánem velmi dlouhou dobu utajován. Zveřejnil ho až v roce 2000 papež Jan Pavel II skrze Kongregaci pro nauku víry. Podle sestry Lucie měl obsahovat zjevení anděla, který s plamenným mečem útočil na svět, čemuž zabránila záře vycházející z pravé ruky Panny Marie. Posléze anděl sáhl pravou rukou na zem a zvolal: "Pokání, pokání!". Následně na horu, na jejímž vrchu je kříž, vystoupil bílé oděný biskup "Svatý otec" v doprovodu dalších duchovních a světců. Všichni byli následně povražděni příchozí armádou.

Text třetího proroctví by se dal interpretovat různými způsoby. Oficiální verze hovoří o pronásledování Katolické církve v období druhé světové války. Usmrcení Svatého otce pak jako pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. v roce 1981. To vše se už stalo, a tudíž by se dalo říci, že tři tajemství Fatimy patří minulosti. Je tomu ale opravdu tak? Odborná veřejnost totiž mluví o několika nesrovnalostech.

Sám Jan Pavel II. a Sestra Lucie zastávají názor, že třetí fatimské proroctví nepředpovídalo atentát, neboť Svatý otec nebyl usmrcen výstřely, nýbrž bodáky. Navíc jej přežil. Sama Sestra Lucie připouští, že se možná vůbec ještě nevyplnilo. Ačkoliv se Vatikán tváří, že ano, tak pravda může být jinde. Třetí tajemství Fatimy má upozorňovat na aktuální krizi víry a na nebezpečí, které odpadnutí od víry a cesta hříchu, nemravnosti a protivení se vůli Stvořitele přináší. Ve své podstatě navazuje na druhé proroctví, ale na rozdíl od něj upozorňuje na problémy uvnitř samotné církve.