Ideální královský pár? Britská historička boří mýtus o Viktorii a princi Albertovi

Hlavní kurátorka nadace spravující historické královské paláce má také za to, že Albertovy ambice byly částečně důvodem, proč jeho manželka porodila tolik dětí.

Panovnice, jež vládla v letech 1837 až 1901, měla se svým chotěm, který byl jejím bratrancem, rychle po sobě devět potomků. Trpěla kvůli tomu stavy, které by se dnes označily za poporodní depresi - byla plačtivá, cítila se mizerně a měla vidiny.

