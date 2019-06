Žena se po porodu chtěla dát vylepšit: Po operaci prožívá obrovskou noční můru

Žena měla po porodu podstoupit liposukci, zmenšení prsou a odstranění tuku z bříška. Všechny zákroky ji v Turecku vyšly o 7 tisíc liber levnější než v Británii. Jenže její tělo jen krátce po zákroku zasáhla život ohrožující infekce.

Britka teď varuje lidi před rizikem levnějších operací někde v cizině. „Myslela jsem si, že umřu, mohu být ráda, že jsem ještě mezi živými ," vzpomíná na své problémy pro portál Mirror.

Jen pár dní po operaci jí oteklo břicho a musela podstoupit zákrok, při kterém jí lékaři vyčistili zanícenou ránu. Zjistili také, že utrpěla otravu krve, kvůli čemuž jí museli nechat obrovskou ránu otevřenou, aby ji mohli čistit čtyřikrát za den.

„Je to nechutné, zůstala jsem traumatizována. Nemůžu už žít normální život a to mě ničí,“ tvrdí teď Sheriah. Hlavně je ale šťastná, že zákrok vůbec přežila. „Je bezpečnější si připlatit," říká teď pacientka, která chtěla ušetřit. Podle ní je to jako ruská ruleta – existuje vysoká šance, že člověk po operaci zemře.

Maminka si přitom jen chtěla dát odstranit strie a nadbytečnou kůži, která jí po těhotenství zůstala. Nesnášela to, jak jí břicho vypadalo, vždy se ho snažila zakrýt . I proto loni v říjnu odletěla do Turecka, kde podstoupila nepovedený zákrok.

Teď už je na tom lépe, přesto bude v budoucnu potřebovat ještě jednu plastickou operaci, aby zakryla jizvy, které jí zůstaly. „Jizva na mém břiše je obrovská a překáží mi v pohybu," tvrdí Sheriah. Nemůže se předklonit, protože trpí bolestmi. Operaci, která ji čeká, podstoupí v Británii a radí všem ostatním: „Pokud uvidíte dobrou nabídku, pořádně si ji promyslete. Hazardujete totiž se svým zdravím.“

Sheriah si stěžovala i na turecké klinice, kde se nepovedená operace konala, ale nedostala žádnou odpověď .