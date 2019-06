Život jako z telenovely: Paličatá Eva z Rožmberka skončila chudá a opuštěná

Eva z Rožmberka se narodila dne 12. dubna roku 1537. Jejím otcem byl Jošt III. z Rožmberka, její matka rakouská šlechtična Anna z Rogendorfu. Bratry Evy byli Petr Vok a Vilém z Rožmberka. Jošt III. z Rožmberka se proslavil zejména účastí v tažení Ferdinanda I. Habsburského proti Turkům.

O životě Evy z Rožmberka se nedochovalo mnoho informací. Ovšem ze známých pramenů je patrné, že šlechtična byla tak trochu paličatá.

Když bylo Evě 26 let, provdala se za o dvacet let staršího Mikuláše Zrinského ze Serynu. Ten byl významným chorvatským a uherským vojevůdcem, který úspěšně bojoval proti Turkům. Za pomoc císařské armádě roku 1542 u Pešti mu byl udělen titul bána. Když si dne 19. září roku 1564 bral Evu z Rožmberka, byl vdovcem se třinácti dětmi. Po velkolepé svatbě na zámku v Jindřichově Hradci se Eva se svým manželem odstěhovala do Chorvatska, kde však pobyla pouhé dva roky. Mikuláše v září roku 1566 totiž Turci zajali a popravili.

Tehdy měla Eva již dvě děti, se kterými se vydala zpět do Čech. Nový domov našla u svého bratra Petra Voka v Bechyni. Zde žila vdova až do roku 1578, kdy se 16. září znovu provdala, a opět za cizince. Jejím druhým mužem se stal italský hrabě Paolo de Gassoldo. Jejich lásce nebylo zrovna přáno, o čemž svědčí i fakt, že na obřad nedorazilo žádné Evino příbuzenstvo.

Na tehdejší dobu bylo navíc velmi neobvyklé, aby se žena vdala až do daleké Itálie. Záměr Evy z Rožmberka vzít si italského šlechtice tak byl vnímán jako nerozvážnost, mnozí tento sňatek dokonce odsuzovali. Také se nejednalo o žádný sňatek z rozumu, jako bylo zvykem, ale pravděpodobně z lásky. Eva zřejmě svého manžela ovšem moc neznala, nevěděla o jeho majetkových poměrech ani o jeho původu. Celá rožmberská rodina se domnívala (a jistě trochu oprávněně), že chudý italský šlechtic si dělá zálusk na majetek bohaté české šlechtičny. Marně však Evu přemlouvala, aby si Itala nebrala. Jako vdova se však již Eva z Rožmberka mohla sama svobodně rozhodnout, koho si vezme. A to také udělala.

Po příjezdu do italské Mantovy se ukázalo, že Rožmberkové se moc nemýlili - Paolo de Gassoldo skutečně neměl téměř žádný majetek. Nějaký čas se manželům dařilo, už díky Evině věnu, které bylo třicet tisíc míšeňských kop. Pár však neuměl hospodařit s penězi, což se mu vymstilo. Eva proto i s italským manželem několikrát přijela do Čech, aby své bratry požádala o jistý finanční obnos, pokaždé však neúspěšně. Vypočítaví manželé neváhali alespoň na krumlovském zámku žít za peníze Rožmberků. A protože nebyli nijak skromní, přestali zde být vítanými hosty. Po návratu do Itálie se Evě čím dál častěji stýskalo po domově v Čechách, a především po luxusu a bohatství.

Život s chudým Italem jí omrzel, navíc se trápila skutečností, že si svou nerozvážností znepřátelila svou rodinu. K tomu se přidaly další problémy. V očích katolické církve byla Eva takřka kacířkou. Vyrůstala sice v katolické rodině, ovšem když si vzala Mikuláše Zrinského, vyznávala luteránskou víru. Druhý manžel však Evu přiměl přestoupit zpět ke katolictví. Proto není divu, že se Eva z Rožmberka ocitla v hledáčku italské inkvizice a byla v Mantově pozorně sledována. V Mantově nakonec zklamaná šlechtična v roce 1591 zemřela. Místo jejího posledního odpočinku není známé.