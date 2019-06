Jak falešná zpráva pomohla vyhrát válku aneb 6 věcí, které jste nevěděli o Dni D

Tajné získávání informací

V roce 1942 stanice BBC požádala britské občany o fotografie a pohlednice z pobřeží Evropy, od Norska po Pyreneje. Jejím prostřednictvím tak to britská vláda získala přehled o vhodných přistávacích plážích pro invazi. Ve spolupráci s francouzským odbojem byla nakonec zvolena Normandie jako nejlepší místo pro den D.

„ Falešné zprávy“

Spojenci věděli, že Němci budou klást co největší odpor. Aby rozptýlili jejich síly, vytvořili falešnou armádu sestávající s nafukovacích tanků a figurín parašutistů. Spojenci též vysílali rádiové „falešné zprávy“, aby přesvědčili Němce, že invaze míří do blízkosti francouzského městečka Calais. To se jim skutečně podařilo. I po invazi v Normandii nechali nacisté u Calais své nejlepší vojáky, protože zde očekávali invazi.

Nepřítomný velitel

Invaze byla původně naplánována na 5. května. Byla posunuta o 24 hodin kvůli špatnému počasí. Předpověď počasí na šestý červen nebyla o nic lepší. Německý velitel v Normandii, Erwin Rommel, byl díky tomu přesvědčen, že nemůže dojít k invazi, že odjel dát své ženě pár bot k jejím 50letým narozeninám. Byl v Německu, když k němu došly zprávy o invazi.

Hitler byl zprávami nadšen

Nacistický vůdce, Adolf Hitler, zrovna spal, když přišly informace o invazi. Žádný z jeho generálů se neodvážil povolit posily bez jeho povolení a nikdo se neodvážil ho vzbudit. Klíčové hodiny tak byly ztraceny. Když se Hitler probudil, byl nadšen. Myslel si, že Němci Spojence hravě porazí.

Odlišné ztráty

Spojenci zaútočili na pět pláží. Ztráty na nich byly různé. Zatímco na proslulé „Omaha Beach“ bylo zraněno nebo zabito asi 4 000 mužů, přičemž jedna jednotka v první vlně ztratila 90% svých mužů, na pláži „ Golden Beach“ byly ztráty o 80% nižší.

Eisenhower byl připraven na neúspěch

Nejvyšší velitel spojeneckých sil v Evropě a budoucí americký prezident Dwight Eisenhower, byl předem připraven oznámit neúspěch. 5. června napsal prohlášení s názvem „V případě neúspěchu,“ ve kterém uvedl, že „ jakákoliv vina nebo chyba...je jen moje.“

Americká „sexuální propaganda“

Americká armáda slibovala svým vojákům, že Francie je „ úchvatný bordel obývaný 40 milióny hédonisty.“ Vojenské noviny „ Stars and Stripes" učily vojáky, jak se francouzsky řekne „ jsi velmi hezká“, „nejsem ženatý“ či „ jsou tvoji rodiče doma?“.

Podle historičky Mary Louise Robertsové města jako Le Havre a Remeš si stěžovala na americkou promiskuitu s tím, že sexuální akty se odehrávaly „odehrávaly v parcích, hřbitovech, ulicích a opuštěných budovách“. Více než 150 amerických vojáků bylo vyšetřováno kvůli podezření ze znásilnění. Většina z nich byla černošské pleti, což v té době zdůraznilo rasovou diskriminaci.

Jak Den D probíhal?

Spojenci zprvu provedli masivní leteckou kampaň proti německé obraně. Následně američtí vojáci zaútočili na pláže Utah a Omaha, Britové na pláže Sword a Golden Beach a Kanaďané na pláži Juno. Všechny pláže mimo Omahu byly rychle obsazeny.

Omaha byla nejtěžší, protože byla osázena strmými, vysokými útesy, které nedokázala letecká kampaň zcela zničit a které dávaly Němcům výhodu. Mnohé americké čluny byly navíc díky prudkým proudům zaneseny mimo plánová místa, což dále zpozdilo celou invazi.

Celkově se invaze zúčastnilo 7 000 lodí, 12 000 letadel, 10 000 vozidel a 132 000 vojáků. Dalších 24 000 vojáků bylo vysláno za nepřátelské pozice v den invaze. 4 000 vojáků bylo zraněno či zabito, z toho 2 500 Američanů. Kolik Němců padlo, se přesně neví, odhaduje se 4 000 až 9 000.