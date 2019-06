Češi ztratili své prvenství, už nejsou nejsvobodnějším národem v EU

Cílem indexu je změřit v jakých zemích je možné toho do sebe naládovat co nejvíce s co nejmenšími omezeními. Hlavními měřenými kategoriemi jsou regulace daněmi, zákazy produktů, regulace, reklama a řada dalších kritérií jako minimální věk k povolení pití alkoholu.

V předchozích dvou kolech, kdy byl index měřen, Česká republika obsadila suverénně první místo, jakožto nejliberálnější stát v ohledu, jak si pořídit alkohol, cigarety a další neřesti. V roce 2018 index měřen nebyl a v mezičase došlo v Česku k určitým legislativním posunům, čehož si Index všímá.

Podle aktuálního měření dat roku 2019 obsadilo první místo Německo a odsunulo Českou republiku na druhé místo.

„Reputace České republiky z pohledu míry svobody dostala určitou trhlinu v květnu 2017, kdy byla přijata rozsáhlá regulace kouření,“ píše se ve studii s odkazem na komplexní zákaz kouření v restauracích.

Nicméně v porovnání s ostatními zeměmi se nejedná o žádnou závažnější újmu z pohledu indexu.

Co se týče dílčí statistiky hodnocení přístupu k alkoholu, Česká republika stále udržela první příčku v tom, jak snadné a laciné je alkoholické nápoje si v tuzemsku opatřit.

Nicméně ani po zákazu kouření si země příliš nepohoršila jelikož stále jsou daně na cigarety druhé nejnižší v EU.

Co se týče dalších velmi liberálních států je Německo a ČR následováno Slovenskem, Rakouskem a Lucemburskem. Na druhé straně barikády jsou nejvíce regulovanými státy Finsko, Litva, Estonsko, Velká Británie a viděním indexu je na úplném chvostu Maďarsko.