Ženu roky trápila nesnesitelná bolest. Lékaři zjistili důvod a nevěřili svým očím

Jednačtyřicetiletá Amy Brightová často trpěla chronickou bolestí zad. Chodila proto po různých vyšetřeních. Lékaři ale dlouho nemohli přijít na to, co její bolesti způsobuje. Nakonec v listopadu 2017 matka z Floridy podstoupila CT vyšetření, při kterém zjistili neuvěřitelnou věc.

Její bolest nebyla způsobena nemocí ischias, jak doktoři původně předpokládali, ale tím, že má v páteři už 14 let epidurální jehlu.

Amy porodila svého syna Jacoba nemocnici na Floridě s epiduralem v roce 2003. Právě tehdy se třícentimetrová jehla do jejího těla dostala – a lékaři o tom 14 let neměli ani tušení. Tato jehla jí roky způsobovala mnoho komplikací a bolestí, které začaly dva měsíce po porodu.

„Pokaždé, když se pohnu, chodím nebo klekám, tato jehla se se hýbe uvnitř páteře. Už 14 let tato jehla vytváří vnitřní jizvy v mých zádech a já jsem nesmírně naštvaná,“ zlobila se Amy .

Žena uvedla, že se jehla dotýká nervu napojeného na levou nohu, takže ji znepokojovalo, že by kvůli ní mohla zůstat paralyzovaná, pokud by jehla někam pohnula. Háček je v tom, že kvůli umístění jehly je příliš riskantní ji vyndat, takže Amy nemá jinou možnost než se s ní naučit žít a bolest zahánět léky.

„Je doslova v páteřním kanálu," popsal Amyn právní zástupce Sean Cronin. „Nikdy jsem nic takového neviděl. Nikdy jsem o tom ani neslyšel. Je to odporné,“ dodal. Žena je přesvědčená, že zdravotnický personál musel o této chybě vědět, ale neinformoval ji. „Pravděpodobně skončím na invalidním vozíku. Je to strašidelné, protože nevím, co bude,“ dodala zdrcená žena.

Epidurální analgezie či také epidurální anestezie je tlumení porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky a léku proti bolesti. Epidurál je zaveden do páteřního kanálu a tam se rozmístí kolem míšního vaku. Tímto zabrání nervovému vzruchu, aby vystoupil z míšního vaku. Epidurál působí na senzitivní, sympatické a motorické nervy.

Zaseknutí jehly v páteři nepatří mezi standardní rizika této metody, ale podle americké doktorky Sarah Horvarth se to občas stane. „Zlomení jehly během zavádění epiduralu je neobvyklé, s malou pravděpodobností odhalení. Medicína přešla k používání tenčích a menších jehel s ohledem na zmírnění vedlejších účinků epidurál. Tím, že jsou jehly jemnější, může dojít k velmi vzácnému zlomení jehly, " tvrdí doktorka .

„Ve většině hlášených případů je možné okamžitě odstranit fragmenty jehly, a to bez dlouhodobých komplikací. Je důležité mít na paměti, že drtivá většina epidurálek je zavedena úspěšně, " dodává.