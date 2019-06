Proč je divoký losos jídlem bohatých? Od ostatních ryb se zásadně liší

Divoké ryby stejně jako ostatní zvěř mají svou sezónu. Ta trvá od pozdního jara do konce léta. A právě na ní mnoho lidí čeká, protože losos z domácího chovu nedokáže dostatečně uspokojit jejich chuťové buňky. I vy, kteří jste měli tu čest u babičky ochutnat, případně si je i sami pěstujete, domácí rajčata, papriky a okurky víte, že se nemohou vyrovnat těm ze supermarketu. A tak je tomu i s rybami. Losos žijící volně v přírodě má svojí typickou chuť a typické maso. I proto se z něj stalo jídlo pro bohaté.

Proč losos, kterého si ulovíte volně v přírodě, chutná jinak? Odpověď je jednoduchá. Stejně tak je tomu s drůbeží. Opět kdo jste vyrostl na vsi, tak víte, že slepice z volného chovu má výrazně jinou chuť, než ta z klecového velkochovu. Volně žijící losos se totiž stravuje přirozenou potravou. Není závislý na umělém krmivu a vše si musí obstarat sám, což má nezanedbatelný vliv na kvalitu celého jeho těla, včetně vnitřních orgánů a v neposlední řadě i masa. Taktéž si může užívat svobodného pohybu.

Losos z chovu nemusí pro své přežití dělat vůbec nic. Stačí mu pouze čekat, až mu někdo do vodní nádrže nasype potravu. Navíc je, jakž už bylo výše nastíněno, omezený. Kdyby žil v řece, mohl by plout, kam se mu zrovna zachce. I slepice z běžného chovu, které jsou už natolik zdomestifikované, že by v přírodě zahynuly, mají jinak kvalitní maso, když se mohou volně pohybovat po dvoře, a protáhnout si křídla, než když se tísní v jedné kleci spolu s dalšími.

Jak nejlépe připravit divokého lososa, abyste si ho maximálně vychutnali?

Když už se vám podaří si divokého lososa obstarat, jak nejlépe ho připravit, aby vám neušla ta jedinečná chuť? Způsobů je rovnou několik. Buď ho můžete osmažit na pánvi, dokud nebude kůže lehce křupavá, případně ho naložit do nálevu, do něhož byste neměli zapomenout přimíchat bílé víno, a nechat péct. Tradičním způsobem přípravy lososa je také uzení. Někteří kuchaři lososa pečou pouze chvíli, dokud nepustí šťávu podobně jako je tomu v případě hovězích steaků. Z divokého lososa si rovněž můžete udělat také tataráka, který je také považován za vrchol delikatesy.

Lososovi by přirozeně neměl chybět ani citron, či limetka a domácí pažitkový olej. Jako přílohu lze doporučit vařené brambory s koprem, který ještě zvýrazní jeho jedinečnou chuť. K pití lze doporučit kvalitní bílé víno, popřípadě sekt. Protože si divokého lososa nemůžeme dopřávat každý den, měli bychom jej servírovat při jedinečných příležitostech - narozeninová oslava, rande, návštěva dobrých přátel, ale i třeba narození dítěte, kariérní postup apod.