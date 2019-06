Lékaři bijí na poplach: Spálená kůže je v létě tou nejmenší hrozbou. Tyto jsou horší

Spálená pokožka

Snad každý se už někdy spálil, když zůstal na slunci ležet příliš dlouho. Spálená pokožka se pozná podle zarudlosti kůže, která začne být citlivá na dotek nebo i hřát. Obvykle si toho všimnete až později. V horším případě se vám na pokožce objeví puchýře. Rozhodně je nepraskejte. Působí chladivě a dezinfikuje ranky. Po prasknutí se může kůže infikovat. Pokud máte ještě zimnici a bolí vás hlava, raději navštivte lékaře.

Kůži chlaďte obklady a namažte ji chladivým krémem či gelem, nejlépe s panthenolem a vitamínem E nebo aloe vera. Pomáhají i chladivé koupele či sprchy. Dodržujte pitný režim. Některé stránky s triky radí nanést na spálené místo jogurt, který pomůže vytvořit přes pokožku ochranný film nebo hadřík s vychladlým černým čajem.

Úpal

Úpal značí celkové přehřátí organismu, vůbec přitom nemusíte vyjít na sluníčko. Úpal vznikne, když se tělo vystaví vysoké teplotě a vysoké vlhkosti vzduchu. Díky tomu není schopné regulovat svou teplotu. Poznáte ho podle zvýšeného pocení, žízně, zmatenosti, pocitu slabosti a závratí, bolestí hlavy. Symptomem může být i horečka, snížení krevního tlaku a zvýšená srdeční činnost nebo zvracení.

K úpalu dochází v nevětraných místnostech či v dopravních prostředcích, ve kterých se nevětrá nebo větrat nelze. Způsobit ho také může nedostatečný příjem tekutin či nošení oblečení z neprodyšných látek. Ty tělu nedovolí regulovat svou teplotu pomocí pocení.

Pokud takový problém máte, je vhodné dostat se do chladné místnosti, lehnout si, pít a odpočívat. Studené obklady také pomáhají. Ideální je pít iontové nápoje, vodu s trochou soli či lehce oslazený studený čaj.

Úžeh

Na rozdíl od úpalu vzniká úžeh od přímého slunce. Jedná se o podráždění mozkových blan slunečním zářením. Obvykle vznikne spolu s úpalem. Příznaky má úžeh podobné úpalu, ovšem často se projeví se zpožděním, například až v noci. Lidem často ztuhne šíje a projevují příznaky podobné zápalu mozkových blan – bolesti hlavy, neschopnost hýbat krkem a ohýbat ho.

Péče je stejná jako u úpalu, jen je dobré s největším důrazem chladit právě hlavu. Prevencí obou problémů je dostatečné pití tekutin, chlazení a zvlhčování kůže, nošení pokrývky hlavy a nezůstávat na sluníčku a v horku zbytečně dlouho.

Zánět zvukovodu

Tato infekce je způsobená koupáním. Nezáleží na tom, jestli se koupete v rybníku či na koupališti, voda hlavně nesmí zůstat uvnitř. Zánět vnějšího zvukovodu se pozná silnou bolestí ucha, které se nelze zbavit. Ucho je obvykle citlivé na dotek a i jemné zatahání za ucho bolí. Dalšími příznaky může být teplota, zaléhání uší, závratě a nevolnost či výtok z ucha.

S tímto problémem je nutné dojít k lékaři, který ucho vyčistí – používá k tomu speciální škrabky a silný proud vody. Na doma pak předepíše kapky, které pomohou zánět léčit. Léčba bohužel trvá i týden, proto lidé často potřebují pomoc léků proti bolesti.

Otrava jídlem

V létě je hrozba otravy jídlem největší. Může za to teplo a taky to, že si jídlo často balíme jako svačinu na výlet. V horku však mají potraviny mnohem menší trvanlivost. Mezi 4 a 32 stupni zůstane jídlo vhodné ke konzumaci asi dvě hodiny. Jakmile je teplota vyšší, máte maximálně hodinu. Poté ho neukládejte do lednice, ale snězte nebo zrovna vyhoďte,v lednici se bakterie stále budou množit. Mléčné výrobky, syrové maso či majonézu rozhodně nenechávejte venku, maso je třeba hned zpracovat.

Příznaky otravy jídlem jsou horečky, nevolnost, zvracení či průjem. Pokud se po dvou dnech váš stav nezlepší, navštivte lékaře. Do té době je třeba hodně pít, nejlépe sladký čaj či minerální voda bez bublinek. K jídlu jsou ideální suchary, piškoty, suché pečivo. Později si můžete zlepšit jídelníček rýží či banány. Dobré jsou také jogurty, které pomáhají se střevní mikroflórou.