Jedna z největších záhad světa rozluštěna. Smrt Antoina de Saint-Exuperyho objasněna

Více než 50 let historici a znalci díla Exuperryho zkoumali, jaký byl konec autora slavné knihy. Dlouho nedošli k uspokojivému řešení.

„Jednoho dne došlo k neobvyklé události, tak neobvyklé, že se tomu člověk zdráhá uvěřit,“ říká Olivier D‘Agay prasynovec spisovatele, který odhalil příběh konce Saint-Exuperyho.

Rybář z Marseille se vypravil na moře ve své rybářské lodi a najednou objevil v síti náramek.

Na náramku bylo vyryto jméno Antoine, stejné jméno, jak se jmenuje rybář a tak si náramek nechal. Dědici Saint-Exupery ho však začali s vlastním pátráním.

Podle analýzy FBI se jednalo o několik desetiletí starý náramek ze stříbra a právě takovýto náramek dostal od svého editora i spisovatel Saint-Exupery.

Proč by si muži, mezi nimiž byl pouze profesionální vztah dávali darem stříbrné náramky? Protože spisovatelův editor žil v New Yorku, kde ho Saint-Exupery navštívil, ale vůbec neuměl anglicky, tudíž používal náramek, kde bylo jeho jméno Antoine de Saint-Exupery a jméno nakladatelství Reynald and Hitchcock a adresa nakladatelství.

Následně bylo prohledáno místo, kde rybář zachytil náramek a právě zde byl nalezen vrak letadla v moři. Po srovnání sériového čísla vraku se zjistilo, že je schodné s číslem letadla v němž spisovatel odletěl na svou poslední výpravu. Odborníci ohledávající vrak prohlásili, že letadlo se zřítilo v důsledku zásahu. Posledním střípkem skládačky tak zůstalo, jak pádu letadlo skutečně došlo?

Když byly odhaleny podrobnosti pádu letadla podařilo se zkontaktovat německého pilota Horsta Ripperta. Devadesátiletý Němec potvrdil, že v popisovanou dobu sestřelil letadlo, sám byl velkým fanouškem jeho knih. Až na sklonku života se dozvěděl o nešťastném sestřelu jednoho ze svých oblíbených autorů. Nicméně v detailních záznamech německých leteckých operacích není o tomto střetu žádný záznam, tudíž nad ním stále visí otazníky.