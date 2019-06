Neohrožený indián, či vrah bělochů? Apačský náčelník Geronimo dodnes budí kontroverze

Geronimo, indiánským jménem Goyathlay nebo Gokhlayeh (Ten, který zívá, zkráceně Zíval), se narodil na pomezí Arizony a Nového Mexika. Do boje s mexickými a americkými jednotkami, které vytlačovaly indiány z jejich půdy, se Geronimo zapojil poté, co vojáci v roce 1851 zabili jeho ženu, tři syny a matku. To tvrdil samotný Geronimo, ale jinak se o klíčovém okamžiku jeho života vedou spekulace. Tehdy prý také slíbil, že celý život zasvětí pomstě.

V průběhu následujících let si Geronimo vydobyl pověst neohroženého bojovníka, který chrání svůj lid. Jiní v něm naopak viděli obyčejného vraha bělochů. Někdy na počátku 50. let 19. století také získal jméno, pod kterým se proslavil - Geronimo. Mexičtí vojáci, které nenáviděl ze všech nejvíce, se totiž při jeho neohrožených útocích obraceli ke svatému Jeronýmovi a indiánskému náčelníkovi se to jméno zalíbilo.

Geronimovi a jeho bojovníkům se dlouho dařilo unikat trestným výpravám, které proti nim vedla americká armáda. V září 1886 však Geronimo svůj stále zoufalejší boj vzdal. Po své kapitulaci byl převezen na Floridu a posléze do rezervace u Fort Sillu v Oklahomě, kde žil až do své smrti v únoru 1909 ve věku 79 let.

Geronimo, or "the one who yawns" was a prominent leader of the Apache tribe. From 1850 to 1886 Geronimo joined with members, carried out numerous raids as well as resistance to US and Mexican.#ArizonaHistory #ApacheLeader #Geronimo #BookDirect #ParsonsVillas #Scottsdale pic.twitter.com/RI95iYEdUg — The Platinum Experience (@ThePlatinumExp) 14. června 2019

Osud slavného bojovníka se také několikrát dostal na filmová plátna a jsou po něm pojmenováno několik měst. Rozhořčené reakce mezi indiány vyvolal fakt, že zabitý terorista Usáma bin Ládin dostal od armády krycí jméno Geronimo. V souvislosti s Geronimem se také někdy zmiňuje hypotéza, že právě on měl být předobrazem náčelníka Vinnetoua z románů Karla Maye. Podle názoru odborníků se ale jedná o ryzí spekulace.