Je to blbost, okomentoval seriál Černobyl pamětník ze Slovenska

Pro Sergeje Rezničenka se dodnes jedná o zážitek, který poznamenal celý jeho další život. Jak uvedl pro server Refresher, jeho život po účasti na nápravách škod nejznámější havárie jaderné elektrárny už nikdy nebyl jako před tím.

„Ve 25 letech můj život skončil a od té doby už to je jenom přežívání. Předtím jsem se uměl zabavit, tancovat, těšit se ze svých dětí. Potom jsem už nic z toho nezvládal. Byly to už jen nemocnice, injekce, léky a takto dokola,“ uvedl Rezničenko.

Nicméně na slavný seriál se podivál. Ovšem počin stanice HBO vůbec nehodnotil kladně.„Je to úplná blbost. Bylo mi z toho seriálu na zvracení,“okomentoval oceňovany televizní seriál.

Nejproblematičtější pro něj bylo, že v něm vyvolal všechny děsivé vzpomínky. Traumatu se totiž za celý život nezbavil.

„I když si myslím, že to ve skutečnosti bylo trochu jinak, stále to ve mně vyvolávalo bolestivé vzpomínky,“ popsal negativní emoce, které se mu začaly během sledování Černobylu na televizní obrazovce vybavovat.

Jak Rezničenko trpí popsala médiím i jeho manželka. „Mrzí nás, že jsme doteď nejenže nedostali žádné odškodné, ale manželovi a ani dalším likvidátorům nikdo oficiálně nepoděkoval nebo nepodal ruku. Za to, co udělali při likvidaci největšího jaderného neštěstí v dějinách, by si to zasloužili,“ uvedla Sergejova manželka Zlatica.