Tajná krize. Válečný hry NATO málem vyvolaly jadernou válku

V roce 1983 existovalo mezi SSSR a USA značné napětí. Do prezidentského úřadu byl v roce 1980 zvolen přesvědčený antikomunista Ronald Reagan, který nazýval Sovětský svaz „říší zla“. Komunistický režim se začal obávat, že USA chystají jaderný útok.

V roce 1981 tak šéf KGB, Jurij Vladimirovič Andropov, oznámil spuštění zpravodajského projektu, Operace RYAN (akronym pro útok jadernými raketami). Cílem projektu byla pečlivé monitorování kroků protivníků.

Paranoidním Sovětům tak neušly masivní „vojenské hry“ pořádané NATO, kterých se zúčastnilo na čtyřicet tisíc vojáků USA a dalších zemí NATO. Ačkoliv taková cvičení pořádala Severoatlantická aliance poměrně pravidelně, cvičení Able Archer (Schopný lučištník) bylo v lecčem odlišné.

Za prvé, měli se jej účastnit vysocí vojenští představitelé, přičemž v jednu dobu se počítalo i s účastí Reagana. Za druhé, celé cvičení bylo doprovázeno nezvyklou mírou zašifrovanosti informací o něm, což zvyšovalo na sovětské straně zmatek z toho, co se děje.

SSSR též výrazně znepokojovalo to, že cvičení se odehrávalo za plné pohotovosti. Jeho cílem bylo projet všechny fáze přípravy a případné odvety v případě nukleárního útoku, což si Sověti vynaložili naopak jako přípravu pro nukleární úder proti SSSR.

Jejich paranoia byla ještě posílena nedávným oznámením Reagana, že spouští projekt obrany proti sovětským mezikontinentálním raketám známý jak o „Hvězdné války“. Sověti se též báli, že Američané chystají nukleární úder jako odvetu za sestřelení jihokorejského civilního letadla sovětskou stíhačkou Suchoj Su-15.

Zpanikařená Moskva nařídila umístit jaderné zbraně na tucet bombardérů v NDR a Polsku. Pod arktický let poslala sovětské ponorky s jadernými raketami. CIA si všimla aktivity v Československu a Pobaltí a reportovala, že Sověti ve Východním Německu a Polsku rozmístili letadla schopná nukleárního úderu.

NATO nicméně zpočátku netušila, jak velice vyděsila operace Able Archer SSSR. Přeběhlý agent KGB, Oleg Gordijevskij, však předal britské výzvědné službě, s kterou byl v kontaktu, informace o tom, co se děje v Moskvě.

Britská premiérka Margaret Thatcherová byla tímto zjištěním natolik znepokojena, že začala naléhat na Američany, aby si byli vědomi těchto rizik a předcházeli jim. Američané uznali, že podcenili míru paranoii SSSR a začali s posilováním komunikace.

Podle historika Richarda Rhodese byl Able Archer ještě nebezpečnější než proslulá kubánská raketová krize v roce 1962, která bývá často uváděna jako hlavní období, kdy byl svět na pokraji možné nukleární války. Rhodes upozorňuje, že v té době však spolu USA a SSSR alespoň komunikovaly a snažily se věc vyřešit, zatímco v roce 1983 jedna strana vůbec netušila, že druhá je zcela vyděšená.

Rhodesovo stanovisko sdílí i bývalý šéf australské tajné služby Paul Dibb. „Mohly spustit vrcholnou neúmyslnou katastrofu, přičemž jaderné kapacity připravené k okamžitému úderu byly na straně USA i Sovětů řádově vyšší než v roce 1962,“ uvedl.

Jedním z podstatných důvodů, proč se o této události příliš neví, je skutečnost, že až do roku 2013 byly informace o Able Archer v USA tajné. Think-tank The Center for Arms Control and Non-Proliferation, usilující o nešíření jaderných zbraní, poznamenává, že vzhledem k současným velmi chladným vztahům mezi USA a Ruskem by celá událost měla odpovědným nejvyšším činitelům připomínat, že vše lze vyřešit diplomacií a otevřenou komunikací.