Otci se v koncentráku povedla unikátní věc: Jan Kraus odhalil pozoruhodnou rodinnou historii

„Motivace mého otce, stejně jako mnoha jiných, kteří přežili holokaust, byla říct, čeho jsou lidé schopni a aby se to již nikdy neopakovalo. To byl jeho hlavní motiv, a proto vydal knihu Továrna na smrt, která vyšla rok po válce.“

Jan Kraus se na xtv.cz rozvyprávěl o tom, jak ho do své zkušenosti s koncentračním táboře zasvěcoval jeho otec. Musel s ním dokonce strávit noc přímo v jednom z lágrů.

Na dotaz Jana Krause jestli se v koncentračním táboře bál přišla jednoznačná odpověď. „Já jsem tam nedělal nic jiného,“ reprodukoval odpověď otce moderátor.

„Otec si skutečně tam (v konc. Táboře) postavil dílnu, je to fotograficky dokumentovaný unikát. Rodiče ho totiž za trest nechávali učit zámečníkem a tou dílnou na to navázal. V jednom z osmi lágrů se ho jeden Němec vyzkoušel na zámečnickou práci, která se mu zalíbila. Když se dostal do Osvětimi tak si postavil zámečnickou dílnu. Měl nachystáno, že až se ho nějaký esesák zeptá, co to je, tak řekne, že mu to nařídil jiný esesák, který už umřel. Ale nikdo se ho na to nezeptal, tak tam chodil a postupně začal plnit zámečnické úkoly," popsal neobvyklou zkušenost otce Kraus.

"Pro mě je ta dílna to všechno. Je to celá ta historie, co nám otec předal. Postav si dílnu," vysvětlil moderátor, jak zásadní pro jeho život příhoda byla.

Hodnota věcí byla v koncentračních táborech relativní. „Briliant jsem měl do půl hodiny, chleba byl problém,“ popsal další zkušenost otce Jan Kraus.

Kraus také vysvětlil další kuriozitu, která oklikou do koncentračního táboru jeho otce dovedla. „Zatykač na otce vydal Heydrich z politických důvodů. Byl obviněn a souzen v Drážďanech a soudce ho zprostil viny. V té době to již bylo jedno, mezitím se rozjela protižidovská mašinérie. Protože byl z židovské rodiny, napsali mu, že návrat je nežádoucí a poslali ho místo na svobodu do koncentráku.“