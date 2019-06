Nejhorší místo v letadle? Cestující se bouří, chtějí nápravu

Podle nedávného průzkumu Rich Eisen Show na Twitteru mezi 100 000 cestujícími by si dvě loketní opěradla středního sedadla přála většina cestujících. Přišlo by jim to jen spravedlivé.

Rosie Panterová, expertka na cestovní ruch pro internetové stránky Dealchecker z Velké Británie, poukazuje na to, co mají cestující v jiných sedadlech. „Cestující v uličce má svobodu natáhnout nohy a vstávat a vystupovat, jakmile budou chtít, zatímco cestující u okenního sedadle má luxus pohledu z okna nebo se může nakroutit tak, aby si opřel hlavu o stranu,“ tvrdí. Cestující ve středu takové výhody nemá.

Letecké společnosti se chystají tento problém vyřešit tím, že kromě dodání opěrek rozšíří samotná sedadla. Letecká společnost Air New Zealand oznámila, že ve svých letadlech třídy Airbus A320neo rozšíří střední sedadlo o 3 cm.

V roce 2017 společnost Molon Labe přišla s inovativním designem křesla, nazvaném „boční skluzavka“ po jehož sklápění by cestující získal 5 cm větší prostor pro nohy. V plánu je též rozšíření obrazovky na zadní části sedadla.