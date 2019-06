Vědci vyšli s pravdou ven. Prozradili trik, jak poznat nevěru u partnera

Podle studie zveřejněné v časopise Royal Society Open Science, kterou provedli vědci v University of Western Australia, je možné odhalit nevěrníka i na obyčejné fotografii.

Výzkumu se zúčastnilo 1500 respondentů, kteří posuzovali fotografie s tvářemi 200 mužů a žen. Ti se museli vědcům dobrovolně přiznat, zda mají s nevěrou zkušenosti, nebo jsou věrní.

Účastníci výzkumu při pohledu na fotky odhalili věrné muže s téměř naprostou přesností. Ti, kteří partnerky podvádějí, si totiž nedokáží udržet vážnou tvář a mají obvykle hranaté rysy obličeje, zejména čelist a bradu a také výrazné obočí.

Horší bylo posoudit, která z žen na fotkách je věrná a která ne. Jejich odhalení podle obličeje zachyceného na fotografii bylo totiž velmi problematické. A muži i ženy přiznali, že obličeje žen jsou méně čitelné než tváře mužů.

Výzkum dokazuje, že lidé jsou schopni rozpoznat věrnou osobu, a to dokonce aniž by ji museli vidět naživo. Stačí jim zkoumat její obličej na fotografii. Tedy v případě, že se jedná o muže. U žen je to podstatně obtížnější.