Peklo kvůli Karlu Gottovi: Jaromír Jágr poslal fanouška do p*dele

Hokejista Jaromír Jágr patřil k hostům na utajované oslavě osmdesátin zpěváka Karla Gotta, která se uskutečnila s několikaměsíčním předstihem. Legendární sportovec ji označil za jeden z největších životních zážitků, který se mu však rozhodl pokazit jeden z fanoušků na sociální síti.

Pod příspěvkem, kde Jágr skládal Mistrovi jednu poklonu za druhou, totiž vyvěsil fotografii Gotta, jak podepisuje Antichartu. „On je ten, co podepsal. Není na něm co obdivovat,“ nebral si fanoušek servítky. Jágra tím však rozpálil doběla.

Ač hokejista běžně na naprostou většinu komentářů nijak nereaguje, Zlatého slavíka se prostě musel zastat. „Jdi do prdele!“ odvětil Jágr vulgárním způsobem fanouškovi. Ten se ale nedal jen tak a začal hokejistu poučovat.

„Pane Jágr, místo urážek byste mi mohl vysvětlit, proč bych měl respektovat člověka, který veřejně podpořil komunistický režim. Který svým podpisem veřejně stvrdil, že je v pořádku, aby v zemi vládla strana, která popravila Miladu Horákovou, generála Píku a další politické vězně. Stranu, která páchala zlo na lidech. Čestný a slušný člověk by se takhle nezachoval!“ vzkázal fanoušek.

Jágrovi už to za další odpověď nestálo, ostatně už z první reakce bylo znát, že mu o precizní argumentaci zrovna nejde. Gotta si zkrátka váží především jako přítele, nehledě na to, co se stalo v minulosti.