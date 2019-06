Špatné vysvědčení? Ať rodiče potrestají sebe, radí psycholog

"Rodiče mají odměňovat děti za vysvědčení. A nejen za něj, ale vlastně za celý rok práce. Vysvědčení třeba nenaplní naše očekávání, ale to dítě chodilo rok do školy, pracovalo, tak si myslím, že bychom mu měli k tomu závěru něco dát," okomentoval poslední školní den Václav Mertin pro tnbiz.cz.

Kritiku odměny prostřednictvím peněz podle jeho názoru není v dnešní době potřeba brát příliš striktně. "Psychologové údajně nedoporučují peníze. Samozřejmě pokud se tomu dítěti nevěnujeme a pak mu jenom vrazíme tisícovku nebo stovku, tak to není úplně šikovné. Myslím ale, že peníze bychom jako odměnu neměli odmítat," radí psycholog.

Pokud se na vysvědčení objeví nelichotivé zhodnocení, není podle psychologa potřeba ihned zasedat k učebnicím. „Na nápravě by měli rodiče s dětmi začít pracovat ale až na podzim. Na prázdniny bych se na to vykašlal. Nějaké zákazy, kdy dítě někam nemůže a místo toho se bude učit, to je hloupost. Radši ať si tu energii nechají až na září."

Jeden druh trestu ale připadá Václavu Mertinovi vhodný. "Jedině, že by nejdřív rodiče potrestali sebe. Vysvědčení dítěte vyjadřuje, jak pracovali i rodiče a učitelé přes rok. Takže nějaké trestání je k ničemu. Čím se to dítě provinilo? Já bych doporučoval přijmout realitu. Nadšení být rodiče nemusí, ale měli by si slíbit, že se budou dítěti od září věnovat mnohem intenzivněji než doteď," doporučuje dětský psycholog.

"Ono to vypadá, že já to dítě vynechávám, ale ono tohle prostě v rukách samo nemá. To, že z dítěte jednou něco bude, je pro něj vzdálená budoucnost. Rodiče by si měli uvědomit, že je dobré, když dětem pomáhají. Dávají jim tím větší jistotu," uvedl na závěr Mertin.