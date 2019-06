Pozor na energetické nápoje, lékaři promluvili o nebezpečí extrémního počasí

Pijte, i když nemáte žízeň!

Na dostatečný přísun tekutin by měli lidé dbát obzvlášť v létě, kdy teploty často šplhají až k tropickým hodnotám. Platí to zejména pro seniory, kteří mnohdy na dodržování pitného režimu zapomínají. „Se zvyšujícím se věkem ztrácíme pocit žízně, protože klesá produkce antidiuretického hormonu v mozku. Starší lidé by proto měli mít pití jako svůj denní úkol. Tělo je totiž samo na nedostatek tekutin neupozorní,“ vysvětluje MUDr. Michal Bábíček ze Sdružení praktických lékařů (SPL).

Kvůli hektickému způsobu života lidé často zapomínají přes den nejen jíst, ale také pít. Vše se pak snaží dohnat ráno před odchodem do práce nebo večer, když se vrátí ze zaměstnání domů. MUDr. Herber ale upozorňuje, že tělo se takto obelstít nedá. „Příjem tekutin si musíme rozložit do celého dne. Jestliže vypijeme velké množství tekutin naráz, tělo je rychleji vyloučí. U správného pitného režimu je zásadní právě kontinuální přísun tekutin,“ doplňuje Herber.

Zdravý člověk se „nepřepije“

Zdraví lidé s bezproblémovou funkcí ledvin, srdce a jater se podle Bábíčka takzvaného „přepití“ bát nemusí. Tělo si s tekutinami zvládne poradit, zvlášť pokud se jedná o vodu nebo neslazený čaj. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy pravidelně vypijete několik litrů sladkých limonád nebo minerálních vod. Přebytek cukru či minerálů organismus zbytečně zatíží. „Pozor si lidé musí dát především na množství energetických nápojů na bázi kofeinu. Nikdy by neměli překročit doporučené denní množství, které výrobce uvádí,“ varuje Bábíček.

Alkohol a káva se nepočítá

V horkých letních dnech lidé rádi uhasí žízeň vychlazeným pivem nebo sklenkou bílého vína. Mezi oblíbené letní osvěžení patří také vinný střik nebo ovocné radlery. Alkohol, byť zředěný vodou, se ale do pitného režimu v žádném případě počítat nedá. Naopak i jedna sklenička vína může na přímém slunci vyvolat opilost a naše tělo, podobně jako například káva, odvodňuje. „Ve správné restauraci dostanete ke kávě vždy také sklenici vody. Toto pravidlo doporučuji dodržovat i doma,“ okomentoval pití alkoholu Herber.

Dohlédněte, aby pily děti

Na pití by se nemělo zapomínat ani u dětí. Nejmenší ale na dodržování pitného režimu většinou sami nemyslí. Pozorní by proto měli být především jejich rodiče. „Je třeba si uvědomit, že u dětí může rychleji docházet k dehydrataci. Musím ale říct, že se v praxi setkávám s maminkami, které na pitný režim svých potomků dbají opravdu pečlivě. Důležité je mít lahev s vodou vždy při ruce. Nepřekvapí nás tak třeba ani dlouhé kolony na dálnici,“ vysvětluje Bábíček.