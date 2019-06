Tohle Kim Kardashian přehnala? Nová kolekce spodního prádla pobouřila Japonce

Kardashianová tento týden oznámila, že po celoroční práci spouští novou značku tvarovacího spodního prádla. Název značky Kardashianová odvodila od svého křestního jména.

Naštvaní Japonci zaplavili sociální sítě s hashtagem #KimOhNo. "Prosím, změň ten název. Kimono je naše kultura," napsala jedna z uživatelek twitteru.

Tisíce dalších pod uvedeným hashtagem sdíleli fotografiepropracovaných kimon a vysvětlovali, co pro ně tradiční japonské roucho znamená. Kardashianové podle nich záleží jenom na penězích, a nezdráhá se proto ani vykrádat cizí kultury.

Dear Kimbecile, #KimOhNo This is the kimono I wore for coming of age, as worn by my cousin before me. A kimono is more than a 'thing to wear' as some reduce it by taking kanji literally. It is silhouette, shape, profile, family history, cultural memory. pic.twitter.com/MZE4elY97j