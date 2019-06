Maminka po císařském řezu oněměla hrůzou: Lékaři mi zničili život, tvrdí

Měl to být jeden z nejšťastnějších dnů jejího života. Jenže když se Lindsay probudila po porodu jejího druhého dítěte, zjistila, že lékaři odstranili část jejího vejcovodu. Učinili tak, protože se během těhotenství ocitla ve stavu ohrožujícím její život.

Háček byl v tom, že žena lékařům ke sterilizaci nedala souhlas. „Probudila jsem se a oni mi oznámili, že udělali tento zákrok. Nechtěla jsem to a bylo mi řečeno, že tuto operaci určitě neudělají v ten den. Je to velké rozhodnutí a potřebovala jsem to prodiskutovat s mým přítelem. Takové rozhodnutí nelze učinit pár minut před porodem,“ vysvětluje nešťastná žena.

Lindsay tvrdí, že je z toho zničená. Nedokáže se prý soustředit na její miminko, protože jediné, na co myslí je, že už nikdy nebude mít další dítě. „Lékaři mi zničili život,“ zoufá si.

Maminka má dvě děti - Harveyho a Lacie. Při obou těhotenstvích trpěla preeklampsií, což je porucha, která se může vyznačovat zvýšením tlaku. Celosvětové odhady říkají, že preeklampsie je příčinou až 42 % úmrtí těhotných žen.

Lékaři Lindsay varovali, že další těhotenství by mohlo ohrozit její život, ale žena trvala na svém a chtěla velkou rodinu. Společnost NHS Trust jí nabídla 25 000 liber jako odškodnění, Lindsay přesto svůj příběh medializovala, protože chce ostatní varovat před zkušeností.