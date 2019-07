Co se stane včele, když se dotkne řepky? Raději zemře, říká odborník

Znalec v chovu včel upozornil pro Český rozhlas na nebezpečí v podobě chemického ošetřování zemědělských plodin. Rozsáhlé plochy jsou pro včely nebezpečné, jelikož včely se v tomto prostředí vyskytují a mohou přijít do kontaktu s plodinami.

„Například (sedají – poz. red.) na neustále zmiňovanou řepku, ale týká se to i kukuřice a dalších plodin, se dnes používají postřiky proti plevelům nebo proti broukům. Jsou to látky, které vůbec do přírody nepatří a včely je velmi dobře detekují. Na takové rostliny buď vůbec neletí, a pokud už se včela kontaminuje, raději zemře mimo úl,“ popisuje chování včel, které vypozoroval dlouhodobým chovem.

Zajímavostí je, že Augustin Uváčik se specializuje na střešní chov včel ve městech, který je v současnosti velkým trendem a fenoménu využívají i soukromé firmy.

„Většinou to mají jako své PR, jakýsi verbuňk. Mnohdy si také uvědomují ochranu přírody. Banky je mají symbolicky podle dřívějších kampeliček, kde byla včela obrazem klienta ve smyslu ‚budeš pracovat, nosit nám peníze a všichni budeme prosperovat‘. V dolní části Václavského náměstí je každý pátý dům označený motivem včely,“ popisuje symboliku včely Uváčik.

Podle názoru chovatele je med od „městských“ včel mnohem více zdraví prospěšný a čistší. „Je to dáno tím, že zemědělská činnost mimo město je velmi intenzivní,“ uvedl Uváčik s tím, že problém je pak opět spojen s intenzivní chemizací zemědělských plodin na venkově, což se pak promítá i do výsledného medu, který včely vytvářejí.