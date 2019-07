Supervulkán v Yellowstone: Spustila silná zemětřesení extrémně smrtící erupce?

Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo jižní Kalifornii v sobotu časně ráno tamního času. Udeřilo nedaleko oblasti Ridgecrest. O dva dny dříve zaznamenal USGS na stejném místě slabší zemětřesení o síle 6,4 stupně.

Ani jedno z těchto dvou zemětřesení nebylo dost silné, aby zasáhlo oblast Yellowstoneského vulkánu na severozápadně USA. Přesto mají lidé obavy z případné erupce vyvolané zemětřesením a svými příspěvky zaplavili sociální média.

Mnozí se totiž obávají, že by nebezpečný vulkán v Yellowstone mohl být ovlivněn pohyby země v Kalifornii a že by se mohl probudit k životu. Někteří dokonce připomínali, že pokud by k tomu došlo, mohl by živel zabít až 5 miliard lidí.

„Co kdyby zemětřesení v Kalifornii byla jen předzvěstí velké erupce sopky v Yellowstone?“ obává se jeden ze znepokojených diskutujících. Hlavní vědec USGS Michael Poland ovšem pro týdeník Caldera Chronicles vysvětlil, proč se není čeho bát. „Je to přirozená otázka vzhledem k tomu, že se v posledních dnech objevila v jižní Kalifornii dvě silná zemětřesení. Odstartují tato zemětřesení sopečné erupce? A probudí se vulkán v Yellowstone?“ klade zásadní otázku.

Podle něj se ale není třeba obávat. „Je velmi nepravděpodobné, že by zemětřesení, jaká jsme prožili v minulém týdnu, spustila sopečné erupce, i když by mohla vyvolat mikrozemětřesení u některých sopek,“ vysvětluje.

Podle USGS jsou silná zemětřesení o síle 6 až 7 stupňů v této části světa běžným jevem. Od roku 1900 jich geologická agentura zaznamenala více než 100. Zemětřesení o síle 7 stupňů a více jsou ovšem méně častá a v posledním století jich bylo zaznamenáno jen devět.