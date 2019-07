Káva ani pivo lidem podle vědců nechutnají. Proč je tedy pijeme?

Pokud jste přesvědčeni, že pijete hořkou kávu nebo pivo, protože si vychutnáte jejich chuť, jste podle všeho na omylu. Tvrdí to alespoň nový výzkum. Podle vědecké studie není naše obliba hořké nebo naopak sladké nápoje založena na našich chuťových genech, ale spíše na asociacích, které v nás tyto nápoje vyvolávají.

Výzkumníci hledali genetické důvody pro to, jak si vybíráme nápoje. Domnívali se, že by jim to mohlo pomoci najít způsoby, jak zasáhnout a ovlivnit stravu lidí,“ vysvětluje deník The Independent.

Nápoje jsou důležitou součástí našeho denního příjmu energie - sladké nápoje mohou přispět k obezitě a špatnému zdraví ústní dutiny, zatímco alkohol souvisí s více než 200 chorobami a způsobuje asi 6% úmrtí na celém světě.

Zmíněnou studii vedla Marilyn Cornelisová, odborná asistentka preventivní medicíny na Northwestern University of Feinberg School of Medicine v Chicagu. „Genetika, která je základem našich preferencí, souvisí s psychoaktivními složkami těchto nápojů,“ vysvětluje vědkyně.

„Lidé mají rádi, jak se díky kávě a alkoholu cítí. Proto je pijí. Není to kvůli chuti,“ tvrdí Cornelisová. Výsledky studie byly nedávno publikovány ve vědeckém časopise Human Molecular Genetics.