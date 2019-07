Normalizace je Čechům vlastní, skoro nikdo se za kolaboraci s režimem neomluvil, tvrdí režisér Havelka

Jeho poslední hru o Blanických rytířích považuje režisér za humornou reakci na pocit ohrožení.

„Když někomu chybí humor, tak je s ním něco špatně,“ uvedl Havelka pro Reflex.cz ke své práci v nichž se historií nechává inspirovat.

Problémy společnosti jsou podle jeho názoru logicky způsobeny lidmi samotnými. „Vždycky si za to můžeme sami. Parlamentní systém tady není fasádovitého typu, ale nějak funguje a parlament je odrazem společnosti. Někdo je však manipulativnější a sofistikovanější v manipulaci a líp využívá lidí, kteří neměli možnost si vytrénovat kritické myšlení,“ dodává však, že se jedná o celosvětový fenomén, nejen tuzemský.

„Jádro společnosti leží v normalizaci. Je jim bližší idea velkého klidu. Nerozhodovat sám na sebe, delegovat práva a povinnosti těm, co říkají, že to za nás vyřeší. Nebyla to anomálie, ale základ české společnosti,“ popsal svůj dojem z lidí, že normalizace minulého režimu je pro Čechy přirozená.

„Když se podíváme na rok 48 na jakékoliv české emancipační období, jde jen o několik málo jedinců, kteří to ovlivňují. Masaryk byl anomálie, Havel byl anomálie. Není to jen o Havlovi, ale o historických konsekvencích, které se s ním pojily,“ dodal a vyzdvihl prvního českého prezidenta Václava Havla.

Havelka také okomentoval nedávné masové demonstrace. „Vnímám to pozitivně, že se vzedmula taková vlna lidí a že to organizují mladí lidé. Asi se nejedná o jednotný proud, jelikož tady není taková jednotící událost jako na Slovensku,“ demonstrace podle Havelky odkazují na Havla, který tvrdil, že politiku nemají dělat jen strany, naopak má být politika rozprostřena mezi široké vrstvy občanů.

„Tisíce lidí kolaborovaly určitým způsobem s režimem, ale gest omluvy bylo hrozně málo. Vlasta Chramostová se s tím vypořádala, ale to šlo jen o jednotlivce. Premiér to relativizuje od začátku, spolupráci (Andrej Babiš je vedený jako spolupracovník a agent komunistické StB poz. red.), která je nezpochybnitelná, jelikož já jsem ty složky viděl. Z toho vzniká bahýnko relativizace dobra a zla. Člověk si chce nalhávat, že dělá všechno správně,“ řekl režisér na závěr rozhovoru, jak se současné dějiny promítají do aktuální politické situace.