Jak se liší plná penze a all inclusive? Co značí hvězdy u hotelů? Tohle před dovolenou chcete vědět

Druhy ubytování

Pokud jedete na dovolenou, máte na výběr různé druhy ubytování. Každé má svá specifika a člověk může být skoro překvapený, když přijede a je tam něco jiného. Co bývá nejobvyklejší?

Hotel - Velká část turistů preferuje hotely. Ty mívají obvykle jednu centrální budovu a potom mohou mít nějaké vedlejší. Hotelové ubytování je obvykle nejkomfortnější, doprovází ho recepce, pokojová služba či hotelové zařízení (bar, restaurace, posilovna…).

Aparthotel - Jedná se o ubytování v apartmá, můžete však zároveň využívat určité hotelové služby, určitě recepce či bar. Služby mají nižší úroveň než v hotelu.

Vila - Vily jsou soukromější než hotely, obvykle jsou roztroušeny po pobřeží. Někdy si v nich můžete vařit, jinde vaří ubytovatel. V některých vilách máte možnost využívat některé hotelové služby.

Pension/apartmán - Jedná se o velmi účelné ubytování. Může tam být možnost vařit si, nebo ne. V apartmánu si obvykle můžete uložit potraviny do lednice a uvařit si, v pensionech to takhle nefunguje. Jídla se většinou podávají v hlavní jídelně.

Hvězdičky

Funkce takzvaných hvězdiček je poměrně jednoduchá – mají ohodnotit kvalitu ubytování. Bohužel však neexistuje nějaká jednotná klasifikace, takže ne vždy jsou stejně ohodnocené hotely stejně kvalitní. Hotely jsou obvykle členy skupin či organizací a díky tomu hvězdičky získávají. Hodnotí tedy organizace, ne jeden nezávislý orgán.

Protože se v různých zemích nároky liší, tříhvězdičkový hotel ve Francii bude asi vypadat jinak než tříhvězdičkový hotel v Egyptě. Hvězdičky tedy spíše fungují k porovnání toho, jak si určitý hotel stojí mezi hotely v té samé oblasti.

* - Jedná se o velmi jednoduché, pravděpodobně levné ubytování. Na pokoji teče studená vana, koupelna je na patře. Hygienické potřeby jsou k dispozici – tedy ručník a mýdlo. Kromě do pokoje má host přístup do společenské místnosti.

** - Toto ubytování je stále poměrně levné, ovšem součástí pokoje by měla být koupelna a WC. Součástí pokoje by měl být stůl a posezení, nápojové sklo či lampička. Pití by mělo být k zakoupení na recepci.

*** - Jedná se o standard. V pokoji by měla být skříň, ručníky, osušky a zrcadlo. Součástí je nápojové sklo, ne nutně doprovázené minibarem, a také televize. Standard by již rozhodně měl mít hotelovou restauraci.

Může být nabízena pokojová služba. Hotely často nabízí parking, fitness centrum či bazén.

**** - Jedná se o poměrně veliké hotely, které jsou formálně laděné a jejich recepce je poměrně luxusní. Nabízí hotelového poslíčka. Často se nachází blízko turistických atrakcí, nákupních center či restaurací.

Nabízí kvalitně vybavené pokoje, hotelovou restauraci a denní pokojovou službu. Často zde funguje parking, concierge (zaměstnanec, který dokáže zařídit pro hosta rezervace, sehnat lístky do divadla a podobně), fitness centrum a bazén nebo dva.

***** - Nejvyšší kvalita – jedná se o luxusní hotely. Obvykle jsou mířené pro náročné klienty s nadstandardními požadavky. Na pokoji obvykle najdete kromě osušek i župan, fén, jídelní servis… V hotelu jsou dvě i více restaurací, hotelový bar. Pokojová služba funguje non-stop.

Hotel nabízí možnosti wellness, někdy i kadeřníka, manikúru a pedikúru či fitness centra. Součástí pokoje jsou kromě televize i hudební a DVD přehrávače, vany s vířivkou nebo jiné. Concierge funguje většinu dne.

Stravování

Při výběru je dobré zaměřit se i na stravování. Mohli byste být nemile překvapeni, až byste vyrazili na večeři a zjistili, že pro vás není.

Snídaně - Ranní jídla se dělí na kontinentální servírovanou a bufetovou snídani. Součástí kontinentální je pečivo, máslo, džem, čaj, káva nebo džus. U rozšířené si můžete poručit i tmavé pečivo, vejce, salám či sýr.

Bufetová snídaně funguje na systému švédských stolů, kdy si naložíte, na co máte chuť. Nabízí se slané i sladké pečivo, můžete si dát vejce na několik způsobů, jogurt, cornflakes, párky či ovoce. Rozmanitost bufetu udává kvalita hotelu.

Polopenze - Součástí polopenze jsou snídaně a večeře. Zatímco u snídaně jsou zahrnuty i nápoje, k večeři si je obvykle musíte dokoupit sami. Existuje možnost polopenze včetně nápojů, kdy je součástí večeře i nápoj.

Plná penze - Zaplaceno máte snídani, oběd i večeře. Zahrnuty jsou i nápoje. Jíst můžete z nabídky několika jídlem, stylem bufetu a nebo À la carte, kdy si můžete vybrat z jídelního lístku.

All inclusive - Snídaně, oběd a večeře, navíc si můžete dát i dopolední a odpolední „svačinu“. Součástí bývají alkoholické i nealkoholické nápoje. Záleží podle úrovně a kategorie hotelu. Jinak funguje all inclusive v Egyptě a jinak v Chorvatsku.

Cestovní kanceláře obvykle v katalogu popisují, co všechno do all inclusive patří. V některých hotelech nabízí i lehátko a slunečník. Někde můžete jíst a pít téměř 24 hodin denně, jinde dostanete jen jeden drink.