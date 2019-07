Pijete ke snídani džus? Podle vědců hazardujete se svým zdravím

Lidé, kteří pijí denně sklenici pomerančové šťávy, mohou být vystaveni většímu riziku rakoviny než někdo, kdo se sladkým nápojům úplně vyhýbá, naznačuje nová studie.

Každých 100 ml ovocné šťávy, šumivých nápojů nebo 100% ovocného džusu denně je podle vědců zvyšuje o 18% riziko, že bude člověku diagnostikován nějaký druh rakoviny.

Toto zvýšené riziko bylo také pozorováno, i když šlo o čistou ovocnou šťávu, píší ve své studii vědci z francouzského Institutu pro zdraví a lékařský výzkum (Inserm). Lidé, kteří konzumovali denně 150 ml šťávy, měli v průměru o 12% větší pravděpodobnost, že jim bude během studie diagnostikována rakovinu, než ti, kteří si dopřávají džusy jen příležitostně.

Naopak u lidí, kteří pili více uměle slazených dietních nápojů, nebylo zjištěno žádné zvýšené riziko rakoviny. Studie publikovaná v British Medical Journal (BMJ) nicméně podle autorů nemůže prokázat, že toto riziko přímo způsobuje vysoký příjem cukru.

Vědci nicméně uvádí, že je to možné a že cukr by mohl zvyšovat riziko nezávisle na obezitě, o které je známo, že přispívá alespoň k 13 druhům rakoviny. „Tyto údaje podporují relevanci stávajících nutričních doporučení pro omezení konzumace sladkých nápojů, včetně 100% ovocné šťávy,“ píší s tím, že například daňová a marketingová omezení zaměřená na sladké nápoje by mohla potenciálně přispět ke snížení výskytu rakoviny.

Studie BMJ analyzovala data pocházející od 101 257 lidí, kterým bylo na začátku pětiletého výzkumu 42 let. Účastníci byli dotazováni na jejich spotřebu 3 tisíc různých potravin a nápojů v šestiměsíčních intervalech a v průměru bylo prokázáno, že pijí 92,9 ml denně sladkých nápojů nebo 100% ovocné šťávy. Každý 100 ml navíc bylo spojeno s o 18% vyšším rizikem rakoviny a u žen dokonce o 22% vyšším rizikem diagnózy karcinomu prsu.

Výzkumníci navíc poukázali na další výzkumy, které naznačují, že sladké nápoje podporují ukládání tělesného tuku kolem břicha, a to i v případě, že člověk má zdravou váhu, což podporuje růst nádorů. Dalším vysvětlením pro vztah mezi sladkými nápoji a rakovinou by mohla být vysoká glykemická zátěž sladkých nápojů.