Chráníte své děti před bakteriemi? Můžete jim způsobit velmi vážné problémy

Studie publikovaná v pondělí v časopise Nature Reviews Cancer, ukazuje, že akutní lymfoblastická leukémie, nejběžnější typ rakoviny u dětí, je způsoben dvoustupňovým procesem.

Prvním krokem je genetická mutace před narozením, která předurčuje dítě k riziku vzniku této formy leukémie. Druhým krokem je vystavení dítěte, které bylo v raném dětství vychováváno ve velmi čistém prostředí, určitým infekcím v pozdějším dětství.

Přesněji řečeno - děti, které v prvním roce vyrostly v čistších domácnostech a měly méně kontaktu s jinými dětmi, mají větší pravděpodobnost vzniku akutní lymfoblastické leukémie. Autor Institutu pro výzkum rakoviny, profesor Mel Greaves, také naznačuje, že rakovině lze předcházet.

Greaves shrnul více než 30 let výzkumu o genetice, buněčné biologii, imunologii, epidemiologii a živočišném modelování leukémie u dětí a dospěl k výše zmíněnému závěru. Greaves uvedl, že už dlouho přemýšlel „proč nebo jak se jinak zdravé děti vyvine leukémii a zda se tomu dá předcházet.“

„Tento soubor výzkumů je vyvrcholením desetiletí práce a konečně poskytuje věrohodné vysvětlení toho, jak se rozvíjí hlavní typ dětské leukémie," uvedl. „Výzkum silně naznačuje, že (tato rakovina) má jasnou biologickou příčinu a je vyvolána různými infekcemi u dětí s predispozicí, jejichž imunitní systém nebyl řádně aktivován,“ píše.

Jiní experti ovšem varují, že je třeba jeho závěry ještě potvrdit. Zdůrazňují také, že hygiena a bezpečnost jsou pro děti stále důležité, píše CNN.

Akutní lymfoblastická leukémie, známá jako ALL, je forma rakoviny krve, která je nejčastěji diagnostikována u dětí ve věku do 4 let, i když se může objevit i u starších dětí a dospělých. Rozvíjí se rychle, během několika dnů nebo týdnů se šíří po těle a zasahuje lymfatické uzliny, játra a nervový systém. Hlavní formou léčby je chemoterapie. Počet nemocných se celosvětově zvyšuje. Jedna studie odhaduje, že v roce 2016 bylo na celém světě 53 000 případů.

I když genetická mutace hraje ve vypuknutí leukémie roli, jen u asi 1% dětí narozených s touto mutací se nemoc skutečně rozvine, uvádí studie. Více případů se objevuje ve vyspělých a bohatých společnostech, což podle vědců naznačuje, že druhý krok by mohl být způsoben faktory, které souvisejí s moderním životem. Tvrzení o tom, že nemoc je způsobena vystavením elektromagnetickým vlnám nebo znečištění, jsou ale podle Greavese nepodložená.

Greaves také věří, že když je dítě vystaveno infekcím během prvního roku, jeho imunitní systém je posílen. Když je dítě infekcím vystaveno až později, je ve větším ohrožení. Včasné vystavení infekci v dětském věku, například prostřednictvím kojení nebo v dětských skupinách, může podle studie chránit děti před ALL, pravděpodobně tím, že nastartuje jejich imunitní systém.

Doktor Greaves ale zdůraznil, že infekce je příčinou pouze ALL. Jiné typy leukémie, včetně kojenecké leukémie a akutní myeloidní leukémie, mají pravděpodobně jiné příčinné mechanismy.