VELKÝ PRŮVODCE: Jak se vyhnout útoku žraloka? Za většinu z nich si lidé mohou sami

Žraloci jsou predátoři, málokdy ale mají zájem o lidi. Mnohem více lidí zemřelo kvůli útokům včel a psů než čelistmi žraloků. Přesto mohou být nebezpeční a každý, kdo vpluje do jejich teritoria, se k nim musí chovat s respektem.

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout útoku žraloka, je vůbec neplavat do míst, o nichž je známo, že se v nich sdružují. Jsou to často otevřené oceány, ústí řek a pobřežní řeky a jezera. Například nebezpečný žralok bělavý může přežít ve sladké vodě a jsou známy případy, kdy ho spatřili i několika tisíc kilometrů daleko od oceánu.

Je rovněž potřeba dávat pozor na značky upozorňující na zvýšený výskyt žraloků. Bývají umístěny v místech, kde byli nedávno spatřeny žraloci. Nejoblíbenější místa lovu jsou také plochy mezi mělčinami a útesy a místa, kam ústí odpadní vody a kanalizace. Koupání v nich je třeba se vyhnout.

Lidé by také neměli volit ke koupání místa, kde se pohybuje větší množství ryb, žraloky rovněž lákají ryby z rybářských sítí nebo vyhozené rybí mršiny. I racci slétávající se k vodní hladině, svědčí o bohatosti regionu na ryby a tedy i o možné přítomnosti žraloků.

V současnosti evidujeme více než tři sta druhů žraloků, ale jen několik z nich je lidem nebezpečných. Drtivá většina incidentů se žraloky je dokonce spojená jen s třemi druhy, a to jsou žralok bílý, tygří a bělavý. Je proto dobré si dopředu zjistit, jací žraloci přebývají v regionu, do nějž se chystáte na dovolenou. Obecně ale platí, že každý žralok delší než 180 centimetrů je potenciálně nebezpečný.

Milovníci potápění by se neměli vydávat do vody beze zbraně, tedy bez podvodní pušky nebo harpuny. I s nimi by se ale člověk měl chovat ostražitě. Je potřeba si zvolit tmavý potápěčský oblek nebo plavky, protože barevné věci lákají pozornost žraloků. Také se doporučuje ponechat šperky na břehu, odraz světla se podobá mihotání šupin a žralok si může splést člověka s rybou. Je potřeba skrýt i nerovnoměrně opálené části těla. Žluté a oranžové barvy záchranných vest také lákají žraloky, ale v otevřeném oceáně dělají člověka více viditelným i pro záchranáře.

V místech, kde hrozí nebezpečí styku se žraloky, je potřeba plavat klidně a necákat. Když se žralok přiblíží, člověk by se měl vyhnout prudkým a chaotickým pohybům. Mohou přilákat jeho pozornost a vyvolat v něm pocit, že jste zranění. Při setkání se žralokem pod vodou by potápěč měl ztuhnout a vůbec se nepohybovat, aby ho žralok nevnímal jako hrozbu. Když útok je nevyhnutelný, člověk se může pokusit udeřit žraloka, a to buď do čumáku nebo do žaber.

Plavat dál od břehu je doporučeno ve skupinách, útok žraloků na skupinu je méně pravděpodobný. Ve skupině potápěčů by někdo měl být zodpovědný za pozorování okolí pro případ, že by se objevil žralok.

Vláčně a pomalu plující žraloci nejsou nebezpeční. Mohou se dokonce přiblížit k potápěčům pouze ze zvědavosti. Agresivně naladění žraloci se chovají jinak. Když žralok začíná dělat prudké pohyby, rychle plavat a pořád mění směr i rychlost, ukazuje tím nespokojenost a agresi. Když nasměruje hrudní ploutev dolu a hlavu dopředu, zakulatí záda a pluje ze strany na stranu, ukazuje odhodlání k útoku.

Doporučuje se také nechodit do vody v noci a při západu nebo východu slunce. Je to čas, kdy žraloci loví nejvíce. Stejné pravidlo platí pro zatažené počasí, neboť připomíná večerní dobu. Také se nedoporučuje plavat ve špinavé nebo tmavé vodě, protože roste pravděpodobnost, že si žralok splete člověka s běžným úlovkem, jako jsou želvy. Nejčastěji končí útoky žraloků jedním kousnutím, protože žralok pochopí, že si spletl kořist, a odpluje pryč.

V neposlední řadě je třeba vyhnout se plavání s otevřenými ranami a při krvácení. Lidé by ale ze všeho nejvíce neměli žraloky provokovat. Skoro v polovině případů byly důvodem útoků provokace ze strany potápěčů. Nikdy se nesnažte žraloka chytit nebo se ho dotknout a také se k němu nepřibližujte v honbě za fotografií. V místech s potenciální přítomnosti žraloků navíc nelze močit do vody, protože moč na ně působí skoro stejně jako krev.