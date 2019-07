Erotické sny: Jak moc bychom si nad nimi měli lámat hlavu?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V některých oblastech vědění se má už dlouho za to, že sny jsou okénkem do našich podvědomých tužeb. Což je poněkud nepříjemné v případě, že jste zrovna měli lechtivý sen o někom, o kom byste takto snít neměli. Vědec Michael Schredl z univerzity v německém Freiburgu, jenž se věnuje výzkumu spánku, zjistil, že ženy mají erotické sny častěji než kdy dříve, ačkoli v tomto směru stále nepředčily muže, píše britský deník The Guardian.