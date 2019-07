Vévodkyně Kate a Maghan společně na finále WImbledonu. Děly se tam zvláštní věci

Legendární londýnský tenisový turnaj Wimbledon je neodmyslitelně spjatý s britskou královskou rodinou a od chvíle, co se do ní přivdala americká herečka Meghan Markleová, to platí dvojnásob. Jednou z jejích nejlepších kamarádek je totiž mnohonásobná šampionka Serena Williamsová, která na kurtech nechyběla ani letos.

I proto zavítala vévodkyně na tribunu, kde způsobila pořádný poprask. Meghan dorazila do hlediště s ochrankou, která vyklidila místa kolem ní a na její žádost vynutila u lidí zákaz fotografování, jelikož manželka prince Harryho chtěla soukromí.

„Byla to noční můra, ona byla noční můra,“ svěřil se The Times zaměstnanec All England Clubu zodpovědný za její návštěvu na Wimbledonu. „Nemohli ji pozvat do královské lože, protože měla džíny, ale na tom nezáleželo, protože všechno, co chtěla udělat, bylo přijít a vidět Serenu,“ prozradil zdroj deníku The Sun.

Williamsová je kvůli přátelství s Meghan terčem všetečných dotazů novinářů, kteří se jí ptali na katastrofální chování vévodkyně. Serena přiznala, že to jde mimo ní. „Kdykoliv vidím její jméno připojené k článku, nečtu to,“ nechala se slyšet na tiskové konferenci.

„Ano, vím, že tam byla. Je to vždy vzrušující, když přijde na tenis a podporuje mě. Jsem šťastná. Nemohla by pro mě být lepší přítelkyní. Špatné chvíle, dobré chvíle – stále stojí při mně,“ zastala se jí nakonec Williamsová.