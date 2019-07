Češi se zaprodávají velkým korporacím? Ani netuší, co o jejich soukromí svět ví

Byznys v oblasti spotřebitelských dat je dnes obrovský. Většina firem se snaží získat o svých zákaznících co možná nejvíc informací, které mohou využít k efektivnějšímu prodeji svých výrobků a služeb. „Jakákoliv společnost, kterou oslovíte, úplně každá z nich ví, že data jsou dnes důležitá, a bude proto mít nějakou strategii, jak je sbírat,“ řekla pro web news.com.au Kylie Gleeson-Long ze společnosti Dunnhumby, která se spotřebitelskými daty zabývá.

Přestože tolik společností schraňuje informace o svých zákaznících, zdaleka ne všechny jsou schopné je dnes efektivně využívat. Podle výzkumu, který si Dunnhumby zpracovala, dnes účelně pracuje s nashromážděnými informacemi pouze polovina z 390 zkoumaných světových společností.

Například vám na základě dřívějších nákupů mohou nabídnout produkty nebo služby, které by se vám mohly líbit. „Na základě poskytnutých dat mohou prodejci uzpůsobovat svoji nabídku osobním potřebám konkrétních jednotlivců,“ říká Kylie Long. Třeba populární hudební služba Spotify dnes pomocí algoritmů dokáže doporučovat svým zákazníkům nové interprety podle toho, co poslouchali doposud.

Giham Perera, futurista a autor knih na toto téma, upozorňuje na posun moderních technologií. „Dříve se data využívala k rozhodování na základě toho, co jste si koupili v minulosti. Nyní ale firmy využívají umělou inteligence, aby odhadly, co byste si mohli koupit v budoucnosti.“

„Nechci být příliš alarmistický, ale mělo bychom se více zajímat o to, co o nás v budoucnu umožní umělá inteligence a algoritmy zjistit z informací, které dobrovolně odevzdáváme,“ říká Perera. Pojišťovny by například mohly být schopné určovat výši pojistného na základě vašich návyků, banky by mohly podobným způsobem reagovat v případě žádosti o půjčku.

Souhlas se sběrem informací většinou bývá spojen s nějakými benefity. Například věrnostní karty umožňují jejich držitelům nárokovat si slevy a akce, které běžný zákazník nezíská. Giham Perera upozorňuje na případ jedné americké společnosti, která vyvinula zařízení, s nímž mohou lidé s onemocněním srdce doma a bezplatně provádět EKG testy. „Proč je to zdarma? Protože data která poskytnete, jsou mnohem cennější, než kdybyste za službu platili.“

Sdílení informací o našich konzumních návycích nás dnes příliš nezatěžuje a neplynou z něj žádná přímá negativa. Naopak je většinou náš souhlas spojen s příjemnými benefity. Důležité je ale ptát se, k čemu všechna ta data společnostem jsou a hlavně, jak je budou schopny využít v budoucnu. „Dnes to pro zákazníky nemusí být špatné – vlastně je to i docela dobré – ale v budoucnu se mohou objevit problémy,“ říká Perera.