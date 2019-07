Tajemná Oblast 51. Co se ukrývá na základně, kterou chtějí obsadit statisíce lidí?

Na začátku 50. let, když byla studená válka v plném proudu, měli Američané smělý plán - chtěli pomocí letounů prozkoumat území Sovětského svazu, ale vážně hrozilo, že letouny někdo spatří a sestřelí. A tak v roce 1954 schválil tehdejší prezident Eisenhower tajný plán na vývoj špičkových letounů. Kvůli tomu museli najít odlehlou testovací oblast, která bude nepřístupná špionům i civilistům - a Area 51 byla jednoduše ideálním místem.

Dodnes veřejnost přesně neví, proč se oblasti říká Area 51. Teorie napovídají tomu, že místo získalo svůj název díky Komisi pro atomovou energii, která v okolí hledala vhodná místa pro jaderné zkoušky. Místo tak bylo armádě známé po spoustu let, ještě předtím, než zde vznikla vojenská základna.

V roce 1955 bylo veřejností nahlášeno první UFO, neboli neidentifikovatelný létající objekt. To proto, že armáda se konečně pustila do testů letounu U-2, který letěl v maximální nadmořské výšce 60 tisíc stop (kolem 18 200 metrů), což bylo alespoň třikrát výš, než co doposud zvládaly známé stroje.

Z toho důvodu nový typ letounu zamotal hlavu i pilotům, kteří byli povolaní na místo, protože se nikdy tak vysoko nevznesli. Z toho pak pravděpodobná vznikla teorie o mimozemšťanech, jelikož supertajný vojenský projekt se nesměl dostat na veřejnost. Air Force proto vydalo prohlášení, že světla na obloze byly "přírodní úkaz".

Testovací lety nového stroje skončily o pár let později, armáda však základnu využívala i nadále k vývoji dalších typů letounů podle nejnovější techniky. K čemu Area 51 dnes slouží, nikdo neví, protože ještě do roku 2013 se americká vláda oficiálně nepřiznala k tomu, že by v oblasti měla mít základnu. Teprve zveřejněné dokumenty CIA potvrdily to, co lidé věděli již dávno.

Nejpravděpodobnější variantou je, že v oblasti armáda testuje nové zbraně, především stíhačky a další leteckou techniku. Byť by byl scénář podobný filmu Den nezávislosti, kde armáda ukrývala na základně mimozemšťana, skutečně revoluční, historie ukazuje, že důvod existence základny je mnohem prozaičtější.

Nedávno odtajněné dokumenty amerického letectva částečně odhalují, co probíhalo na základně. Američané zde například jiné testovali letové schopnosti sovětské stíhačky MiG-21, které se zmocnili v roce 1968.

Letectvo Spojených států si sovětskou stíhačku půjčilo v lednu 1968 od Izraele. Následně ji po tři měsíce testovalo právě v nevadské poušti na přísně tajné základně Oblast 51. MiG-21 předtím Izraeli poskytl egyptský pilot, který dezertoval i se svým letounem.

Američtí experti v režimu maximálního utajení zjišťovali letové schopnosti tehdy klíčového stroje letectva států Varšavské smlouvy a jeho silné a slabé stránky ve vzdušných soubojích s americkými stíhačkami.

Předpokládá se, že právě tento typ akcí na základně probíhá dodnes. Varianta, že by se hluboko pod základnou nacházely ukryté vesmírné lodě a uvězněné mimozemské bytosti, zní oproti tomu přece jen přitaženě za vlasy.