Britský princ George slaví šesté narozeniny, Kate pořídila nové fotky. Podívejte se

George Alexander Louis se narodil 22. července 2013 a rodiče ho veřejnosti ukázali už den po jeho narození. O dva roky později do rodiny přibyla holčička Charlotte a loni další chlapec Louis.

George je v pořadí následnictví trůnu třetí po svém dědovi, princi Charlesovi a po otci, princi Williamovi.

These two photographs were taken recently in the gardens at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge.



Thank you everyone for your lovely messages on Prince George’s Birthday! 🎂 pic.twitter.com/2LBr0wdzy1